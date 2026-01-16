Tem R$ 1.621 te esperando no banco? Confira se você tem direito a receber
Mais de 141 mil pessoas ainda não sacaram o valor a que têm direito, mesmo com os recursos já disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil
O abono salarial é um benefício anual pago a trabalhadores com carteira assinada que se enquadram em critérios específicos definidos pelo governo federal. Em 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego registrou que mais de 141 mil pessoas ainda não haviam sacado o valor a que tinham direito, mesmo com os recursos já disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, reforçando a importância de atenção aos prazos e às regras oficiais.
Quem tem direito ao abono salarial?
A palavra-chave central nesse tema é abono salarial, e o primeiro ponto para entendê-lo é saber quem realmente pode receber o benefício. O trabalhador precisa estar inscrito no PIS ou no PASEP há, pelo menos, cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo de emprego formal registrado, e ter remuneração média de até dois salários mínimos mensais.
Também é necessário ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base de 2023, além de ter os dados informados corretamente pelo empregador nos sistemas oficiais, como o eSocial. Erros de cadastro podem impedir a liberação do abono e muitas pessoas só descobrem o problema ao tentar consultar o benefício e não encontrarem a informação esperada.
Como consultar o direito ao abono salarial?
A verificação do direito ao abono salarial pode ser feita de forma digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Duas ferramentas se destacam nesse processo: a Carteira de Trabalho Digital e o portal GOV.BR, que concentram as principais informações trabalhistas, atualizadas a partir do dia 5 de cada mês.
Na prática, o caminho costuma envolver alguns passos simples e acessíveis ao trabalhador, permitindo conferir elegibilidade, valores e datas de pagamento diretamente pelo celular ou computador, de forma rápida e segura.
- Instalar ou atualizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular.
- Acessar com a conta GOV.BR, utilizando CPF e senha cadastrados.
- Localizar a área específica de benefícios, onde constam informações sobre o abono salarial.
- Verificar se há indicação de direito ao benefício, valor previsto e data de pagamento.
Quais são os canais de atendimento para tirar dúvidas
Para quem prefere o atendimento tradicional, também é possível buscar esclarecimentos nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego, como o telefone 158 e as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. Unidades parceiras do programa Facilita Brasil também oferecem suporte para orientações básicas sobre o benefício.
Em situações em que o trabalhador entende ter direito, mas não aparece como habilitado, pode ser apresentado um recurso administrativo. Esse pedido passa por análise técnica e pode resultar em revisão do pagamento, desde que os requisitos legais sejam comprovados e eventuais falhas de informação sejam corrigidas.
Como funciona o pagamento na Caixa e no Banco do Brasil
O pagamento do abono salarial é realizado principalmente pela Caixa Econômica Federal para quem é vinculado ao PIS e pelo Banco do Brasil para os participantes do PASEP. Em ambos os casos, a prioridade é o crédito automático em conta já existente, o que simplifica o acesso ao valor e reduz a necessidade de atendimento presencial.
No caso da Caixa, o abono pode ser creditado em conta corrente, poupança ou Conta Digital, e, na ausência de conta ativa, é aberta automaticamente uma poupança social digital acessível pelo aplicativo CAIXA Tem. Já no Banco do Brasil, o pagamento é feito preferencialmente por crédito em conta, TED ou PIX, e quem não possui conta pode receber presencialmente nas agências, apresentando documento oficial e número de inscrição no PASEP.
O que muda nos próximos calendários de pagamento do abono
Para o exercício de 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a destinação de cerca de R$ 33,5 bilhões para aproximadamente 26,9 milhões de trabalhadores. A previsão é que os pagamentos comecem em 15 de fevereiro e sigam, em regra, no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, incluindo quem apresentou recurso administrativo.
Com o avanço dos serviços digitais do governo federal, a tendência é que a consulta ao benefício se concentre cada vez mais na Carteira de Trabalho Digital e no GOV.BR, reduzindo a necessidade de atendimento presencial. Manter-se informado sobre prazos, requisitos e canais oficiais de consulta é essencial para evitar a perda do benefício e garantir que o abono cumpra seu papel de proteção ao trabalhador formal.
Tabela de valores do abono salarial por meses trabalhados
O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, chegando ao limite de um salário mínimo para quem trabalhou os 12 meses. A tabela abaixo exemplifica a relação entre meses trabalhados e valor do benefício:
|Meses Trabalhados no Ano-Base
|Valor do Abono Salarial (R$)
|1
|R$ 136,00
|2
|R$ 271,00
|3
|R$ 406,00
|4
|R$ 541,00
|5
|R$ 675,00
|6
|R$ 811,00
|7
|R$ 946,00
|8
|R$ 1.081,00
|9
|R$ 1.216,00
|10
|R$ 1.351,00
|11
|R$ 1.486,00
|12
|R$ 1.621,00
Para saber exatamente quanto irá receber, o trabalhador deve verificar quantos meses teve vínculo formal no ano-base e comparar com a tabela, sempre observando o salário mínimo vigente no exercício de pagamento, pois os valores podem ser atualizados conforme reajustes oficiais.