Tem R$ 1.621 te esperando no banco? Confira se você tem direito a receber

O abono salarial é um benefício anual pago a trabalhadores com carteira assinada que se enquadram em critérios específicos definidos pelo governo federal. Em 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego registrou que mais de 141 mil pessoas ainda não haviam sacado o valor a que tinham direito, mesmo com os recursos já disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, reforçando a importância de atenção aos prazos e às regras oficiais.

Quem tem direito ao abono salarial?

A palavra-chave central nesse tema é abono salarial, e o primeiro ponto para entendê-lo é saber quem realmente pode receber o benefício. O trabalhador precisa estar inscrito no PIS ou no PASEP há, pelo menos, cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo de emprego formal registrado, e ter remuneração média de até dois salários mínimos mensais.

Também é necessário ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base de 2023, além de ter os dados informados corretamente pelo empregador nos sistemas oficiais, como o eSocial. Erros de cadastro podem impedir a liberação do abono e muitas pessoas só descobrem o problema ao tentar consultar o benefício e não encontrarem a informação esperada.

Como consultar o direito ao abono salarial?

A verificação do direito ao abono salarial pode ser feita de forma digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Duas ferramentas se destacam nesse processo: a Carteira de Trabalho Digital e o portal GOV.BR, que concentram as principais informações trabalhistas, atualizadas a partir do dia 5 de cada mês.

Na prática, o caminho costuma envolver alguns passos simples e acessíveis ao trabalhador, permitindo conferir elegibilidade, valores e datas de pagamento diretamente pelo celular ou computador, de forma rápida e segura.

Instalar ou atualizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular.

Acessar com a conta GOV.BR, utilizando CPF e senha cadastrados.

Localizar a área específica de benefícios, onde constam informações sobre o abono salarial.

Verificar se há indicação de direito ao benefício, valor previsto e data de pagamento.

Quais são os canais de atendimento para tirar dúvidas

Para quem prefere o atendimento tradicional, também é possível buscar esclarecimentos nos canais do Ministério do Trabalho e Emprego, como o telefone 158 e as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. Unidades parceiras do programa Facilita Brasil também oferecem suporte para orientações básicas sobre o benefício.

Em situações em que o trabalhador entende ter direito, mas não aparece como habilitado, pode ser apresentado um recurso administrativo. Esse pedido passa por análise técnica e pode resultar em revisão do pagamento, desde que os requisitos legais sejam comprovados e eventuais falhas de informação sejam corrigidas.

Como funciona o pagamento na Caixa e no Banco do Brasil

O pagamento do abono salarial é realizado principalmente pela Caixa Econômica Federal para quem é vinculado ao PIS e pelo Banco do Brasil para os participantes do PASEP. Em ambos os casos, a prioridade é o crédito automático em conta já existente, o que simplifica o acesso ao valor e reduz a necessidade de atendimento presencial.

No caso da Caixa, o abono pode ser creditado em conta corrente, poupança ou Conta Digital, e, na ausência de conta ativa, é aberta automaticamente uma poupança social digital acessível pelo aplicativo CAIXA Tem. Já no Banco do Brasil, o pagamento é feito preferencialmente por crédito em conta, TED ou PIX, e quem não possui conta pode receber presencialmente nas agências, apresentando documento oficial e número de inscrição no PASEP.

O que muda nos próximos calendários de pagamento do abono

Para o exercício de 2026, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a destinação de cerca de R$ 33,5 bilhões para aproximadamente 26,9 milhões de trabalhadores. A previsão é que os pagamentos comecem em 15 de fevereiro e sigam, em regra, no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, incluindo quem apresentou recurso administrativo.

Com o avanço dos serviços digitais do governo federal, a tendência é que a consulta ao benefício se concentre cada vez mais na Carteira de Trabalho Digital e no GOV.BR, reduzindo a necessidade de atendimento presencial. Manter-se informado sobre prazos, requisitos e canais oficiais de consulta é essencial para evitar a perda do benefício e garantir que o abono cumpra seu papel de proteção ao trabalhador formal.

Tabela de valores do abono salarial por meses trabalhados

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, chegando ao limite de um salário mínimo para quem trabalhou os 12 meses. A tabela abaixo exemplifica a relação entre meses trabalhados e valor do benefício:

Meses Trabalhados no Ano-Base Valor do Abono Salarial (R$) 1 R$ 136,00 2 R$ 271,00 3 R$ 406,00 4 R$ 541,00 5 R$ 675,00 6 R$ 811,00 7 R$ 946,00 8 R$ 1.081,00 9 R$ 1.216,00 10 R$ 1.351,00 11 R$ 1.486,00 12 R$ 1.621,00

Para saber exatamente quanto irá receber, o trabalhador deve verificar quantos meses teve vínculo formal no ano-base e comparar com a tabela, sempre observando o salário mínimo vigente no exercício de pagamento, pois os valores podem ser atualizados conforme reajustes oficiais.