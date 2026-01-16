Aposentadoria pelo INSS: como dar entrada no benefício

Planejar a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige organização para evitar atrasos. O processo, que pode ser feito de forma quase totalmente digital, fica mais simples quando o futuro beneficiário segue os passos corretos e reúne a documentação com antecedência, garantindo que o pedido seja analisado sem pendências.

O primeiro passo é conferir e organizar todos os comprovantes necessários para dar entrada no benefício. Uma documentação incompleta é um dos principais motivos que adiam a concessão.

A centralização do pedido pelo portal "Meu INSS" facilitou o acesso, mas a responsabilidade de fornecer as informações corretas continua sendo do cidadão.

Documentos que você vai precisar

Antes de iniciar o pedido online, tenha em mãos versões digitalizadas e legíveis dos seguintes documentos. Isso agiliza o preenchimento e evita erros no envio dos arquivos:

Documento de identificação com foto, como RG ou CNH;

CPF, obrigatório para o acesso ao sistema;

Todas as suas Carteiras de Trabalho (CTPS);

Comprovante de residência atualizado;

Extrato do PIS/PASEP;

Carnês de contribuição e outros comprovantes de pagamento ao INSS, no caso de autônomos ou contribuintes individuais.

Como fazer o pedido passo a passo

A solicitação é feita pelo portal ou aplicativo "Meu INSS", acessível com a conta Gov.br, que preferencialmente deve estar nos níveis prata ou ouro para facilitar o envio de documentos.

Após entrar no sistema, procure pela opção "Pedir Aposentadoria" e escolha a modalidade que se encaixa no seu perfil, como por idade ou por tempo de contribuição. O sistema fará uma simulação com base nos dados registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

É necessário verificar se todos os seus vínculos de trabalho e contribuições estão corretamente listados no CNIS. Caso encontre alguma divergência, será necessário anexar os documentos que comprovem o período, como a carteira de trabalho ou os carnês.

Após preencher todos os campos e anexar os comprovantes, basta enviar o requerimento e acompanhar o andamento pelo próprio portal. O prazo legal para análise do benefício é de até 60 dias, podendo ser prorrogado para até 90 dias.

Dicas para evitar fraudes e problemas

Para se proteger, utilize exclusivamente os canais oficiais do governo: o site ou aplicativo "Meu INSS" e a central telefônica 135. Como alternativa, também é possível agendar atendimento presencial em uma agência.

Desconfie de qualquer pessoa ou empresa que prometa acelerar a concessão do seu benefício mediante pagamento, pois isso pode ser um golpe. Revise todos os dados antes de finalizar o pedido e mantenha suas informações de contato sempre atualizadas no sistema para receber as notificações do INSS.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

