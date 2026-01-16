Assine
Arrecadação federal aumenta 43% sob Lula e chegará a R$ 1,2 tri em 2026

Dados da LOA indicam crescimento real de arrecadação com impostos e taxas ao longo do mandato de Lula

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
16/01/2026 15:08

Arrecadação federal aumenta 43% sob Lula e chegará a R$ 1,2 tri em 2026

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, sancionada por Lula nessa quinta-feira, 15, prevê R$ 1,2 trilhão em arrecadação da União com impostos neste ano.

Desde 2023, primeiro ano do governo Lula, quando a receita nessa rubrica foi de R$ 876,1 bilhões, houve uma alta nominal de 43,7%. Em 2024 o valor arrecadado foi de R$ 1,031 trilhão e, em 2025, de R$ 1,115 trilhão.

No mesmo período, a inflação incorporada às leis orçamentárias foi de cerca de 14,5%.

“Há um claro esforço de ajuste do orçamento pela receita, já que as despesas cresceram. Agora há uma busca do governo de correr atrás do prejuízo”, disse à coluna Marcus Pestana, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado Federal.

O crescimento pode ser atribuído à recuperação da atividade econômica, ao reforço da fiscalização e ao combate à evasão. Mas, por outro lado, o salto na arrecadação federal abrirá um flanco para a oposição explorar narrativas eleitorais na cam presidencial.

overflay