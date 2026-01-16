Arrecadação federal aumenta 43% sob Lula e chegará a R$ 1,2 tri em 2026
Dados da LOA indicam crescimento real de arrecadação com impostos e taxas ao longo do mandato de Lula
compartilheSIGA
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, sancionada por Lula nessa quinta-feira, 15, prevê R$ 1,2 trilhão em arrecadação da União com impostos neste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Desde 2023, primeiro ano do governo Lula, quando a receita nessa rubrica foi de R$ 876,1 bilhões, houve uma alta nominal de 43,7%. Em 2024 o valor arrecadado foi de R$ 1,031 trilhão e, em 2025, de R$ 1,115 trilhão.
No mesmo período, a inflação incorporada às leis orçamentárias foi de cerca de 14,5%.
“Há um claro esforço de ajuste do orçamento pela receita, já que as despesas cresceram. Agora há uma busca do governo de correr atrás do prejuízo”, disse à coluna Marcus Pestana, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), ligada ao Senado Federal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O crescimento pode ser atribuído à recuperação da atividade econômica, ao reforço da fiscalização e ao combate à evasão. Mas, por outro lado, o salto na arrecadação federal abrirá um flanco para a oposição explorar narrativas eleitorais na cam presidencial.