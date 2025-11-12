Assine
Por que os cofrinhos geralmente têm formato de porco?

Conheça uma curiosa história linguística e cultural por trás do símbolo da economia, o porquinho

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
12/11/2025 17:20 - atualizado em 12/11/2025 17:25

Por que os cofres tem formato de porquinho?
Porquinhos rosas são formatos tradicionais de cofrinhos crédito: Freepik

Não se sabe ao certo por que é tão comum ver cofres (ou cofrinhos) em formato de porcos cor-de-rosa (ou outras colorações), de diversos tamanhos e materiais. No entanto, essa tradição, que perdura há mais de 600 anos, possui algumas teorias interessantes.

Uma dessas histórias data do século XV. Um dos materiais mais acessíveis para as classes mais baixas era a argila, chamada, em inglês, de “pygg” (pronúncia: pug). Pratos, copos, potes e muitos outros utensílios eram feitos desse material abundante.

Como esses potes estavam presentes em praticamente todas as casas, as pessoas passaram a guardar neles moedas que sobravam. Com o passar do tempo, a pronúncia das vogais na língua inglesa foi mudando, e a palavra “pygg” acabou soando como “pig”, que significa “porco” em inglês.

Devido à semelhança entre as palavras, os fabricantes começaram a moldar alguns desses potes em formato de porquinhos, fazendo uma brincadeira com o duplo sentido.

A ideia se popularizou, e as pessoas passaram a pedir seus potes nesse formato. A tradição se espalhou culturalmente para outros lugares e, até hoje, é comum usar o porquinho como símbolo de economia, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

