Saiba como economizar em viagens de fim de ano e fugir de preços 'salgados'

O fim do ano, marcado por festas como Natal e Ano Novo, registram preços de hotéis e passagens com uma alta expressiva em todo país, impulsionados pela alta demanda dos destinos turísticos. Quem deixou para planejar a viagem agora encontra diárias e passagens com altos valores do que em outros meses.

Com mais pessoas buscando destinos turísticos ao mesmo tempo, especialmente em destinos populares como o litoral do Nordeste, a Serra Gaúcha e cidades do Rio de Janeiro, a disponibilidade diminui, e os valores sobem. A alta temporada de férias escolares e os feriados prolongados concentram o fluxo de turistas, pressionando todo o setor.

Apesar disso, mesmo com o cenário de preços elevados, ainda existem estratégias para encontrar opções com melhor custo-benefício. Com planejamento e flexibilidade, é possível reduzir gastos e aproveitar melhor o orçamento da viagem. A chave está em pesquisar e adotar algumas práticas inteligentes na hora da reserva.

Como economizar no planejamento das viagens

A organização prévia e a pesquisa atenta são fundamentais para garantir que as passagens e hospedagens não pesem tanto no orçamento. Confira algumas estratégias eficazes:

Seja flexível com as datas: viajar um ou dois dias antes ou depois dos picos de feriados, como o Natal ou o Réveillon, pode gerar uma economia considerável. As diárias e passagens em dias de semana costumam ser mais baratas do que as de sexta e sábado.

Use comparadores de preços: utilize sites e aplicativos que comparam os valores em diferentes plataformas de reserva, tanto na hospedagem quanto na passagem. Essas ferramentas mostram voos e acomodações com o preço mais baixo. Uma dica é o “Google Flights” .

Explore outros formatos de hospedagem: considere se hospedar em bairros um pouco mais afastados dos principais centros turísticos pois, muitas vezes, podem oferecer um conforto similar por um preço muito mais barato. Outra opção é ficar em um Airbnb, que permite o aluguel de uma casa por temporada e, em alguns casos, pode ser mais acessível.

Considere pacotes de viagem: em alguns casos, comprar um pacote que inclui voo e hotel juntos pode sair mais barato do que reservar cada item separadamente. Pesquise essa opção em agências de viagem online.

Aproveite programas de fidelidade: se você costuma viajar, cadastre-se nos programas de fidelidade das redes hoteleiras. O acúmulo de pontos pode render descontos progressivos ou até mesmo diárias gratuitas em futuras hospedagens.

