MINAS GERAIS

Entenda a dívida de Minas que pode levar à venda do Palácio das Artes

Governo estadual busca renegociar débito bilionário com a União; saiba qual o valor, como a dívida foi formada e por que o patrimônio cultural entrou na mira

09/10/2025 13:41 - atualizado em 09/10/2025 15:17

Fachada do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
Palácio das Artes, em BH, continua na lista de imóveis que podem ser vendidos ou federalizados para pagamento da dívida de Minas Gerais com a União crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A dívida de Minas Gerais com a União, que ultrapassa os R$ 160 bilhões, colocou um dos principais símbolos culturais do estado em uma encruzilhada. O Palácio das Artes, complexo que abriga teatros, cinemas e galerias em Belo Horizonte, permanece na lista de ativos que podem ser vendidos para abater parte desse débito bilionário, gerando um intenso debate público sobre o futuro do patrimônio mineiro.

A negociação faz parte da tentativa do governo estadual de aderir ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). A venda de patrimônio é uma das contrapartidas oferecidas pela União, e a inclusão de um ícone cultural como o Palácio das Artes acendeu um alerta sobre os caminhos para o reequilíbrio das contas públicas.

A origem dessa dívida é complexa e remonta a décadas de desequilíbrios fiscais. Um dos principais fatores foi a desoneração de impostos sobre exportações, estabelecida pela Lei Kandir em 1996. A legislação isentou produtos primários e semielaborados do pagamento de ICMS, o principal tributo estadual. A União deveria compensar os estados pelas perdas, mas os repasses foram considerados insuficientes ao longo dos anos, criando um rombo crescente.

Outro elemento que contribuiu para o cenário atual foi o aumento contínuo das despesas com pessoal, especialmente com a folha de pagamento de servidores ativos e inativos. Sem uma fonte de receita correspondente para cobrir esses gastos, o governo mineiro recorreu a empréstimos e rolou dívidas, transformando o débito em uma bola de neve que hoje compromete grande parte do orçamento.

Para sair dessa situação, a administração estadual propõe um plano que envolve a federalização de estatais, como a Cemig e a Copasa, e a venda de outros bens. A ideia é que a União assuma o controle dessas empresas e, em troca, abata uma parcela significativa da dívida. A lista de ativos negociáveis incluía inicialmente o prédio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), que foi retirado após negociações.

No entanto, o Palácio das Artes, a Sala Minas Gerais (sede da Filarmônica) e o complexo da Rede Minas e Rádio Inconfidência seguem como garantias no acordo. A permanência desses equipamentos culturais na negociação é o ponto mais sensível. Críticos argumentam que o valor cultural e simbólico desses espaços é imensurável e que a venda representaria uma perda irreparável para a identidade do estado.

O debate envolve não apenas o valor financeiro dos imóveis, como seu papel social. O Palácio das Artes, inaugurado em 1971, é palco de grandes eventos artísticos e um ponto de encontro fundamental para a cultura mineira. A possibilidade de sua privatização levanta dúvidas sobre a manutenção do acesso público e da diversidade da programação cultural.

O que isso significa para o público e como acompanhar

A discussão sobre a dívida do estado e a venda de patrimônio pode parecer distante, mas suas consequências afetam diretamente o dia a dia da população. Entender os desdobramentos é fundamental para participar do debate e compreender o futuro dos serviços e da cultura em Minas Gerais. Veja os principais pontos de atenção:

  • Acesso à cultura: a eventual privatização de espaços como o Palácio das Artes e a Sala Minas Gerais pode alterar as políticas de preços e o perfil da programação. Isso pode dificultar o acesso da população a eventos culturais, que hoje contam com subsídios e iniciativas de democratização.

  • Precedente para outros bens: a venda de um patrimônio cultural icônico abre um precedente para que outros bens públicos sejam negociados no futuro para cobrir déficits orçamentários. A decisão pode influenciar a forma como o estado gerencia seu patrimônio histórico e cultural a longo prazo.

  • Como se informar: acompanhe as discussões na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que precisa aprovar a adesão ao Propag e as condições do acordo. Os portais oficiais do governo estadual e da ALMG divulgam informações sobre o andamento das negociações e as propostas em pauta.

  • Canais de participação: é possível expressar sua opinião por meio de audiências públicas promovidas pelo legislativo, além de contatar diretamente os deputados estaduais que representam sua região. Organizações da sociedade civil e movimentos culturais também promovem debates e manifestações sobre o tema.

Qual é o valor da dívida de Minas Gerais?

A dívida de Minas Gerais com a União está atualmente estimada em mais de R$ 170 bilhões.

Esse valor continua a crescer devido à incidência de juros e correções monetárias.

Por que a dívida de Minas ficou tão grande?

A dívida se acumulou ao longo de décadas por uma combinação de fatores.

Um dos principais foi a perda de arrecadação com a Lei Kandir, que não foi devidamente compensada pela União.

O aumento contínuo das despesas com a folha de pagamento de servidores também contribuiu para o desequilíbrio fiscal.

O Palácio das Artes será vendido com certeza?

A venda do Palácio das Artes é uma possibilidade dentro do plano de negociação da dívida.

A decisão depende da aprovação do plano pela Assembleia Legislativa e do acordo final com o governo federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

divida-publica mg minas-gerais palacio-das-artes propag

