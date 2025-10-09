XP tem crise nas redes por perdas e liquidações forçadas de COEs

A agência Ativaweb fez um estudo sobre o impacto digital do caso dos Certificados de Operações Estruturadas (COEs) ligados a Ambipar e Braskem e a XP Investimentos. A agência de investimentos ofereceu COEs lastreados em dívidas das companhias que resultaram em perdas de até 93% para investidores.

Segundo o levantamento, o assunto gerou 287.115 menções nas redes sociais entre 6 e 8 de outubro.

A coleta foi feita em plataformas como X (antigo Twitter), Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Reclame Aqui. O pico ocorreu na manhã de 7 de outubro, quando comunicados sobre as perdas chegaram aos investidores e mais de 32 mil publicações mencionaram diretamente o termo “COE XP” .

A análise de sentimento revelou 78,7% de menções negativas, 15,2% neutras e apenas 6,1% positivas. As postagens foram marcadas por revolta, desconfiança e ironia, com expressões recorrentes como “perdi 93%”, “garantia parcial” e “vencimento antecipado”.

O X concentrou 42,1% das interações, seguido por Instagram (28,4%), Facebook (15,7%), TikTok (8,3%) e YouTube (5,5%) . A maioria do público engajado é masculina (67%) e tem entre 25 e 44 anos, faixa etária que reúne o perfil de investidores mais ativos digitalmente.

O relatório também registrou uma perda de 40 mil seguidores no perfil da XP no Instagram (-1,2%) e um crescimento de 53,7% no engajamento total, fenômeno classificado como “audiência crítica”, quando a marca ganha visibilidade, mas perde confiança.