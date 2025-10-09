Assine
O candidato do PSD para vaga de Cedraz no TCU

Deputado do Rio de Janeiro recebeu aprovação da bancada de deputados federais do PSD para vaga que será aberta em 2026

Gustavo Silva
Gustavo Silva
09/10/2025 12:09

O PSD decidiu oficialmente apoiar a candidatura do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

O parlamentar recebeu um documento aprovado pela bancada federal que chancela seu nome como representante do partido. A vaga que será aberta no TCU e será preenchida pela Câmara é a do ministro Aroldo Cedraz, que vai se aposentar em 2026.

Leal tem como concorrentes, até o momento, os colegas Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Cogita-se também uma candidatura do petista Odair Cunha, de Minas Gerais.

No PSD, avalia-se que a candidatura de Hugo Leal ganha força com a relatoria dele na Medida Provisória do Gás do Povo. A proposta, uma das principais bandeiras eleitorais do governo para 2026, prevê subsídios ao gás de cozinha e vem levando o deputado a articular entre diferentes bancadas.

