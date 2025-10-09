O candidato do PSD para vaga de Cedraz no TCU

O PSD decidiu oficialmente apoiar a candidatura do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

O parlamentar recebeu um documento aprovado pela bancada federal que chancela seu nome como representante do partido. A vaga que será aberta no TCU e será preenchida pela Câmara é a do ministro Aroldo Cedraz, que vai se aposentar em 2026.

Leal tem como concorrentes, até o momento, os colegas Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Cogita-se também uma candidatura do petista Odair Cunha, de Minas Gerais.

No PSD, avalia-se que a candidatura de Hugo Leal ganha força com a relatoria dele na Medida Provisória do Gás do Povo. A proposta, uma das principais bandeiras eleitorais do governo para 2026, prevê subsídios ao gás de cozinha e vem levando o deputado a articular entre diferentes bancadas.