O candidato do PSD para vaga de Cedraz no TCU
Deputado do Rio de Janeiro recebeu aprovação da bancada de deputados federais do PSD para vaga que será aberta em 2026
O PSD decidiu oficialmente apoiar a candidatura do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).
O parlamentar recebeu um documento aprovado pela bancada federal que chancela seu nome como representante do partido. A vaga que será aberta no TCU e será preenchida pela Câmara é a do ministro Aroldo Cedraz, que vai se aposentar em 2026.
Leal tem como concorrentes, até o momento, os colegas Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Cogita-se também uma candidatura do petista Odair Cunha, de Minas Gerais.
No PSD, avalia-se que a candidatura de Hugo Leal ganha força com a relatoria dele na Medida Provisória do Gás do Povo. A proposta, uma das principais bandeiras eleitorais do governo para 2026, prevê subsídios ao gás de cozinha e vem levando o deputado a articular entre diferentes bancadas.