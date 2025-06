BNDES aprova R$ 566 milhões para construção de mineroduto em Ouro Preto

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 566 milhões para a construção de um mineroduto e um rejeitoduto em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, pela produtora de aço Gerdau. A expectativa é que até 1,5 mil caminhões deixem de circular diariamente na região. O financiamento engloba, também, a construção de um centro de reciclagem para beneficiamento de sucata em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

O mineroduto terá 13 quilômetros de extensão e vai ligar a Mina de Miguel Burnier, em Ouro Preto, à unidade de produção de aço de Ouro Branco. O projeto é para que a estrutura transporte cerca de 60 mil toneladas de minério por dia. O rejeitoduto, por sua vez, terá cerca de dez quilômetros de extensão.

Parte do financiamento virá do Fundo Clima, instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), e que garante recursos para empreendimentos e aquisições de máquinas que tenham o objetivo de mitigar as mudanças climáticas.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, explica que o aceite do projeto ao fundo se deu pela redução de emissão de gases do efeito estufa provocada pela substituição dos caminhões movidos a diesel. “O projeto aprovado está relacionado à prioridade do governo do presidente Lula no âmbito da nova política industrial, que tem como missão a descarbonização, tornando a indústria nacional mais verde e levando o país a liderar essa agenda”, afirmou.

Rafael Japur, CFO da Gerdau, destacou que este primeiro acesso ao Fundo Clima pela Gerdau é um marco importante na trajetória da produtora de aço. “Com estes investimentos, vamos ampliar a eficiência energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas nossas operações, bem como evoluir na competitividade do nosso negócio”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do mineroduto e do rejeitoduto, será construído um centro de reciclagem para beneficiamento de sucata na unidade de produção de aços especiais da Gerdau, em Pindamonhangaba. No local será feita a separação dos materiais ferrosos, os não ferrosos, e impurezas como terra, borracha e plástico. Os três projetos, juntos, devem reduzir as emissões de mais de 100 mil toneladas de gases do efeito estufa por ano e gerar cerca de 4.500 empregos diretos e indiretos.