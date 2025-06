Selic mais alta complica o orçamento ou ajuda os investimentos?

FOLHAPRESS - Selic sobe (mais) e complica o orçamento. Ou ajuda os investimentos? Depende do ponto de vista. Não é uma boa hora para financiar aquele imóvel ou carro dos sonhos, mas é um ótimo momento para guardar seu dinheiro e deixá-lo rendendo. Ou, ao menos, é assim que o Banco Central gostaria que você pensasse neste momento.

O BC elevou a taxa Selic a 15% ao ano, o que significa que o crédito está mais caro do que esteve em algum tempo. Foram sete aumentos consecutivos em nove meses.

Nas alturas. Nos últimos dez anos, a última vez que a taxa básica de juros esteve perto do patamar atual foi de 2015 a 2016, quando foi determinada em 14,25%.

O novo aumento leva a tarifa referencial ao nível mais alto desde julho de 2006, quando estava fixada em 15,25% ao ano;

Naquela época, os juros estavam em trajetória de queda depois de um pico de 19,75% ao ano, durante o escândalo do mensalão, em 2005.

Tá bom ou quer mais? Segundo o que o Copom (Comitê de Política Monetária) escreveu no comunicado em que divulga a nova taxa, tá bom. O grupo prevê uma interrupção no ciclo de alta na próxima reunião, para ver os resultados do que foi acumulado até agora.

Motivos. O colegiado justificou os 15% ao ano dizendo que as expectativas de inflação ainda estão distantes da meta e a atividade econômica continua mostrando força e o mercado de trabalho segue como uma pressão sobre os preços.

Na visão do comitê, a política monetária tem que estar em um modo "significativamente contracionista", ou seja, de um jeito que faça todos segurarem o dinheiro nos bolsos por algum tempo.

Não é bom estar inseguro com o que pode acontecer na economia doméstica em um momento em que a economia global está muito complicada, como agora, com a guerra comercial e as tensões no Oriente Médio.

A iniciativa do BC também parte da vontade de manter a casa arrumada, caso ela seja atingida pelo que vem de fora.

Tudo isso serve para segurar a inflação, que, em uma definição simplista, é o aumento do nível dos preços. Aumentar a taxa básica de juros ajuda a esfriar a economia e, por consequência, a baixar os valores nas etiquetas.

