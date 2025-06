SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam, nesta segunda-feira (16), o abono do PIS/Pasep a trabalhadores nascidos em julho e agosto e que têm direito ao benefício.

Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), 4,3 milhões de trabalhadores terão o benefício liberado, com a distribuição de aproximadamente R$ 5,1 bilhões. Desse total, R$ 4,5 bilhões serão pagos pela Caixa a 3,8 milhões de beneficiários.

O calendário do abono do PIS/Pasep deste ano foi unificado por mês de nascimento tanto para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Pasep, destinado a servidores públicos, é repassado pelo Banco do Brasil.

Clientes da Caixa e do Banco do Brasil recebem o valor diretamente na conta. Beneficiários do Banco do Brasil com chave Pix cadastrada no CPF também recebem de forma automática.

Quem não tem conta na Caixa terá acesso ao valor por meio do Caixa Tem, a poupança social digital do banco. Também é possível sacar nas casas lotéricas ou por meio de saque direto nas agências bancárias com documento oficial.

Têm direito ao benefício os trabalhadores que, no ano-base de 2023, exerceram atividade profissional formal por pelo menos 30 dias recebendo, em média, até dois salários mínimos mensais.

Além disso, é preciso cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e os dados devem ter sido informados corretamente pelo empregador no eSocial ou na Rais (Relatório Anual de Informações Sociais).

A consulta ao benefício é feita pela Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br. Também está disponível o atendimento gratuito pelo número 158, de segunda a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados.

O valor é calculado com base no salário mínimo, que é de R$ 1.518 em 2025, e é pago conforme o número de meses trabalhados no ano-base de 2023. Por exemplo, quem trabalhou quatro meses terá direito a R$ 506. Já os que atuaram o ano inteiro receberão o valor integral.

De acordo com o Ministério do Trabalho, embora o calendário oficial esteja mantido, inconsistências nas informações enviadas ao eSocial impediram a identificação de alguns trabalhadores.

Por isso, foi publicado o dódigo de regulação nº 1.013, de 2025, que concede prazo excepcional até 20 de junho para regularização por parte dos empregadores.

Os nascidos entre setembro e dezembro receberão nas próximas fases do calendário, a serem executadas nos meses seguintes.

Calendário do Abono do Pis/Pasep 2025

Mês de nascimento - Data de pagamento

Janeiro - 17 de fevereiro

Fevereiro - 17 de março

Março e abril - 15 de abril

Maio e junho - 15 de maio

Julho e agosto - 16 de junho

Setembro e outubro - 15 de julho

Novembro e dezembro - 15 de agosto

Quem recebe o Abono do PIS em 2025

Os trabalhadores com carteira assinada no ano-base de 2023 têm direito ao PIS, caso atenda outras regras do programa.

A consulta para saber se vai receber o benefício é feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br. É preciso ter a senha, utilizando o número do CPF, e fator de identificação de segurança como biometria.

O profissional precisa estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e o empregador deverá ter enviado os dados corretos na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) ao governo federal, no máximo, até maio de 2024. Se essas regras não forem seguidas, o pagamento não é feito.

Como fazer a consulta ao PIS/Pasep?

PELA INTERNET

Acesse o site e clique em "Entrar com gov.br"

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site (https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br)

Em seguida, clique em "Abono Salarial"

Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

Pelo aplicativo

No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site

Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial"

Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber

Qual é o valor do Abono Salarial do PIS/Pasep?

O abono é pago de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base e pode chegar a um salário mínimo, de R$ 1.518 em 2025. O pagamento é de 1/12 sobre o mínimo. Quem trabalha formalmente por um mês recebe 1/12. Quem trabalha os 12 meses recebe o valor cheio.

Por exemplo: o valor para quem trabalhou um mês é de R$ 127. No caso de quem trabalhou 12 meses no ano-base, é pago 100% do salário mínimo.

Como é feito o pagamento do PIS?

O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é feito pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada que têm carteira assinada. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente do banco, conforme o mês de aniversário do trabalhador.

Os trabalhadores que possuem conta-corrente ou poupança na Caixa é que têm o crédito automático. Os demais beneficiários recebem na poupança social digital movimentada pelo Caixa Tem.

Como é feito o pagamento do Pasep?

O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago pelo Banco do Brasil a servidores que trabalharam no ano-base de 2023.

Clientes do Banco do Brasil recebem direto na conta. Os demais devem procurar uma agência bancária da instituição para sacar o dinheiro. É preciso levar documento de identificação com foto.