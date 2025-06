Minas bate recorde de novas empresas abertas até maio

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Diante de medidas voltadas para melhorar o ambiente de negócios no estado, Minas Gerais registrou a abertura de 49.786 empresas de janeiro a maio deste ano, número 24,47% superior ao verificado em igual período de 2024 (39.997). Segundo relatório mensal de registros mercantis da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), apenas em maio foram formalizadas 8.431 empresas, número 11,94% maior do que em igual mês do ano passado. “Minas Gerais tem sido referência em reduzir burocracias para quem quer empreender. Esse novo marco reflete a efetividade das ações do Governo de Minas por meio de programas como o Minas Livre Para Crescer”, diz a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa. Mas, se por um lado a abertura é recorde, Minas vê também o número de cancelamentos de registros de empresas crescer. De janeiro a maio deste ano, 39.547 empresas foram extintas, uma variação de 54,13% em relação aos cinco primeiros meses de 2024 (25.658). Entre os municípios, Belo Horizonte lidera a abertura de empresas, com 13.524 formalizadas de janeiro a maio, uma alta de 26,2%. Somente em maio, BH registrou 2.391 constituições. Na sequência aparecem Uberlândia, com 2.853 empresas no ano e 535 em maio, Contagem, com 1.633 até maio e 265 no mês passado, e Juiz de Fora, onde foram abertas 1.348 empresas de janeiro a maio e 255 apenas no último mês.

Expansão

Com a perspectiva de ter 7 milhões de pessoas atendidas em Minas Gerais, o Banco24horas ativou 43 novos Atmos, a versão compacta do banco em cidades mineiras. De janeiro a abril deste ano, 39 municípios passaram a contar com a solução, que permite o acesso a serviços financeiros, como saques, consultas de saldo e extrato e pagamentos. “O Banco24Horas está trazendo para essas cidades mineiras o que há de mais moderno e prático para estimular e agilizar a inclusão financeira e a movimentação da economia local. Com isso, essas pessoas têm acesso a múltiplos serviços em um único ponto, reduzindo deslocamentos e promovendo o fortalecimento da autonomia das comunidades”, afirma Rodrigo Maranini, gerente de Produto e Canais de Distribuição da Tecban, empresa responsável pelo Banco24Horas.

Testes confiáveis

Resultado de aporte de R$ 1,5 milhão, uma planta-piloto com célula de flotação em escala industrial e um laboratório começaram a funcionar no fim do mês passado em Ouro Preto. O projeto, inédito, é uma parceria entre a Takraf do Brasil e a Fundação Gorceix e oferece a planta-piloto com flotação – técnica de mineração que concentra minerais – e um laboratório para realização de diversos ensaios, como filtragem, reologia, sedimentação estática e dinâmica. “Ela é inédita, traz um conceito totalmente diferente do que até então havia no mercado, que era o ‘teste de bancada’, e este, em escala industrial, reproduz com muita fidelidade o que se busca, que são resultados mais precisos de acordo com as demandas específicas de cada cliente”, diz Tiago Carvalho, diretor-presidente da Takraf do Brasil.

É luxo só

Com a venda de imóveis de alto padrão registrando crescimento de 14,2% nos 12 meses encerrados em fevereiro deste ano, segundo dados da Abrainc, a Voktum, loja conceito especializada em mobiliário de alto padrão no Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, espera um crescimento de 20% nas vendas este ano. A loja é representante das marcas Uultis, Maná e Salva. Levantamento feito Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) aponta que a produção nacional de móveis acompanhou o ritmo, registrando crescimento de 10,3% entre janeiro de 2024 e janeiro deste ano.

Seguros

Movimentar R$ 1,5 milhão na cidade histórica de Diamantina entre 6 e 8 de agosto é a meta do evento Corretor Real, que deve reunir entre 700 e 1.200 pessoas, entre corretores, seguradoras, autoridades e a comunidade local da cidade histórica. A previsão é de que o evento promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG) ocupe 12 pontos turísticos icônicos de Diamantina. “Um município que é vitrine da importância das diversas formas de seguro para o patrimônio e comunidade”, afirma o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, ao justificar a escolha da cidade patrimônio cultural da humanidade.

Referência

A unidade da EuroChem na Serra do Salitre, em Minas, atingiu o status de referência em economia circular no setor mineral e foi incluída no Livro Azul do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). Alcançou uma recirculação anual de 35 bilhões de litros de água, o que é suficiente para abastecer uma cidade como Uberlândia, sem retirar novos volumes do meio ambiente e gerando internamente 40% da energia consumida pela unidade industrial. A empresa informa ainda que desde agosto de 2024 nenhum resíduo vai para descarte em aterros. Ser referência em reuso industrial é um marco técnico e ambiental. Mas mais importante ainda é o reflexo disso nas comunidades vizinhas, que passam a ter mais acesso à água e mais segurança ambiental”, afirma Juliano Ferreira, gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da EuroChem. Anualmente, a unidade investe R$ 10 milhões em ações socioambientais.

“A liderança sempre fez a diferença ao longo da história. Mas hoje, mais do que nunca, ela precisa caminhar junto da tecnologia e do desejo constante de aprender. Temos uma oportunidade única de promover uma verdadeira transformação”



Marcelo Chara

Presidente da Usiminas

US$ 18 bilhões

É o valor das vendas mineiras para o mundo de janeiro a maio deste ano, com superávit de US$ 10,6 bilhões no período. Minas é o segundo maior exportador do Brasil, com 13,5% das vendas nacionais para outros países.





