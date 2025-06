'O presente ideal para seu amor é um Pix', divulga empresa de empréstimos

Ganhar um presente no Dia dos Namorados, nesta quinta-feira (12/6), seja perfume, aparelho celular, roupa ou joia, pode ser uma satisfação e fortalecer a união, Mas em vez de uma “lembrança física”, que tal receber um Pix? Essa é a “sugestão” de uma empresa de crédito pessoal em Montes Claros, no Norte de Minas, que decidiu aproveitar a data para divulgar seus empréstimos, divididos em parcelas para quitação.

“O presente ideal para seu amor é um Pix feito com muito amor e carinho”, divulga a empresa por meio da redes sociais.

O dono da empresa, que preferiu não ter o nome divulgado, defende a transferência bancária como a maneira mais fácil de se presentear a pessoa amada, por não exigir nenhum esforço para ir à loja ou ao shopping center ou que ter que fazer pedido pela Internet. “Dar o presente em forma de crédito é muito fácil. Basta fazer a transferência do valor. E a pessoa (que receber o Pix) compra o presente que quiser, seja um perfume ou uma roupa”, afirma o empresário.

Na divulgação da “campanha dos namorados”, a empresa divulga a simulação de um empréstimo de R$ 1 mil com um prazo de um ano para quitação. Conforme a firma de crédito, o pagamento do valor poderá ser feito em 12 parcelas fixas de 95,99%, com o total a pagar de R$ 1.151,88. Ou seja: a pessoa que tomar o financiamento vai pagar em torno de 15% de juros em um ano, 1,25% ao mês. As parcelas são descontada no cartão de crédito do cliente.

O proprietário de firma de crédito pessoal de Montes Claros diz que são liberados empréstimos de qualquer valor, "até de R$ 50", para serem quitados em 12 meses. E destaca ainda que a liberação do dinheiro é feita de forma simples e sem burocracia. "Basta a pessoa apresentar um documento pessoal e um cartão de crédito, provando que o cartão é dela, que o valor é liberado na hora."

No caso do “empréstimo do Dia dos Namorados”, o cliente pode solicitar que o valor seja transferido diretamente para a chave do Pix da pessoa favorecida. “Se o cliente preferir, podemos até mandar uma mensagem para o WhatsApp da pessoa presenteada acompanhada do som de uma musica romântica”, comenta o dono da empresa de crédito.

Expectativa de vendas em BH

O Dia dos Namorados é considerado uma das grandes datas em vendas para o varejo, movimentando a economia em todo o país. Na capital mineira, devem ser injetados no comércio, em junho, R$ 2,17 bilhões com as vendas para a data, segundo levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O valor representa crescimento de 0,45% em relação ao ano passado, quando foram movimentados R$ 2,16 bilhões. Desde 2011, as vendas para o Dia dos Namorados vêm apresentando alta, informa a entidade.

Ainda de acordo com a CDH/BH, e seguindo a trajetória de crescimento, os comerciantes da capital mineira estão otimistas com as vendas.

Segundo pesquisa da CDL/BH com 189 lojistas durante maio, 59,26% esperam que as vendas do Dia dos Namorados em 2025 sejam melhores do que as de 2024. “Além do apelo emocional que a data carrega, a economia vem apresentando recuperação. O mercado de trabalho está com números positivos, o que aumenta a confiança e a renda do consumidor. Esses fatores contribuem para o aumento nas vendas”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Para o comerciante, consumidor deve comprar de dois a três presentes

Na perspectiva dos lojistas entrevistados, 46,03% dos consumidores devem comprar um presente para a data. Já 41,8% dos empresários acham que serão vendidos dois presentes, e 11,11% apostam em até três presentes. Os produtos que serão escolhidos são: roupas (39,15%); itens de decoração como tapete, almofadas e quadros (14,29%); calçados (12,7%); acessórios como joias, bijuterias, relógios e óculos de sol (11,11%); cosméticos (8,47%); flores (3,7%); eletrônicos (3,17%); cesta de café da manhã ou cesta com quitutes (2,65%); cestas de bombons/chocolates (2,12%); outros (1,06%); malas/mochilas (0,53%); viagens (0,53%) e material esportivo (0,53%).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O tíquete médio dos presentes, na visão de 66,14% dos lojistas, deve ser de até R$ 200. A forma de pagamento predominante será a parcelada, em até três vezes no cartão de crédito, de acordo com 64,55% dos entrevistados. As outras formas de pagamento devem ser: à vista no cartão de crédito (de acordo com 21,69% dos lojistas); Pix (9,52%); cartão de débito (3,7%); e parcelado no carnê/crediário (0,53%).