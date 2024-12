123milhas: consumidor tem até hoje para incluir nome em lista de credores

Os consumidores lesados pela 123 Milhas têm até esta terça-feira (3/12) para verificar a lista de credores, solicitar a inclusão de seus nomes ou corrigir possíveis erros nos valores a receber. A consulta é feita pelo site da administração judicial, onde é necessário seguir um processo simples para regularizar a situação.

O prazo inicial, que se encerraria em 26 de novembro, foi prorrogado pela Justiça. Após esta data, alterações só poderão ser solicitadas por via judicial, ou seja, movendo processos contra a empresa, conforme orientação da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).

A lista abrange consumidores que têm valores pendentes com a 123 Milhas ou HotMilhas, referentes a contratos firmados até 29 de agosto de 2023. Isso inclui quem não recebeu passagens aéreas compradas ou teve reservas de hospedagem canceladas, além de consumidores com créditos ou reembolsos pendentes.

Para consultar a lista de credores, basta acessar o site rj123milhas.com.br, clicar em “Lista 123 Milhas”, buscar pelo nome do credor e conferir se os dados e valores estão corretos. Caso os dados estejam incorretos ou o nome não conste na lista, é possível solicitar ajustes diretamente no site. O processo não exige advogado e deve ser concluído até o fim do dia.

Os consumidores podem se deparar com três situações: dados corretos, nome ausente ou valores errados. Se os dados estiverem corretos, basta manifestar a concordância no site e aguardar as próximas fases. Caso o nome esteja ausente ou os valores estejam incorretos, é necessário registrar o pedido de inclusão ou correção e anexar documentos comprovando os valores devidos.

Os pedidos serão analisados pela administração judicial, que deve confirmar as informações enviadas. Um protocolo será gerado, e os consumidores precisam aguardar até 90 dias para a resposta.