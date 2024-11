Nova imobiliária mira mercado de alto luxo na Zona Sul de BH e Nova Lima

Uma nova imobiliária está atuando no segmento de alto luxo na Região Centro-Sul de Belo Horizonte e também em Nova Lima: é a Vertical Imóveis, cuja sede está localizada na Região da Savassi. Neste sábado (23/11), um coquetel marcará a inauguração do espaço, na Av. Cristóvão Colombo, que entrou em atividade no último mês de setembro: são esperados cerca de 100 convidados no local, entre clientes e amigos.

Lucas Almeida, sócio-proprietário da Vertical Imóveis, explica que o alvo da empresa está nos clientes das classes A e B. "O foco é nos imóveis residenciais, incluindo casas, porque a gente também atua nos condomínios de Nova Lima e de Belo Horizonte", explica. Porém, o empresário salienta que trabalha com imóveis de diversos tamanhos. "Temos apartamentos de dois quatros, imóveis menores, em áreas nobres, que giram mais", pontua.

De acordo com Almeida, o setor imobiliário na capital mineira passa por um bom momento, principalmente nos segmentos de luxo e de alto luxo. "O financiamento, hoje, não está tão convidativo, mas o mercado continua aquecido, principalmente nos segmentos de luxo", avalia. Ele acrescenta que o período do fim do ano é particularmente positivo e, exatamente por isso, a empresa será inaugurada em novembro.