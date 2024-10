Morre Peter Rodenbeck, empresário que trouxe McDonald's para o Brasil

O empresário Peter Rodenbeck, responsável por trazer as marcas McDonald's, Outback e Starbucks para o Brasil, morreu na tarde desta sexta-feira (18/10) em decorrência de um câncer que lutava contra desde 2017.

Peter nasceu em Mount Pleasant, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e se naturalizou brasileiro após construir uma carreira voltada para o empreendedorismo no país. O começo foi em 1979, quando trouxe a rede de fast food McDonald's para terras brasileiras. Duas décadas depois, em 1996, o empresário foi um dos responsáveis por implantar a rede de restaurantes Outback Steakhouse no Brasil.

O empresário formou-se pela Stern School, New York University em administração bancária, finanças e contabilidade, e pela Harvard Extension School em administração de saúde e tecnologia de informações.

O grupo Bloomin' Brands Brasil, detentor das marcas Outback Abbraccio e Aussie no país, e que teve Peter como conselheiro, publicou nota em que lamenta a morte do empresário.

"Seu trabalho revolucionou o setor, estabelecendo novos padrões de excelência em menu, gestão e atendimento. Rodenbeck não foi apenas um empreendedor de sucesso, mas também uma figura admirada pela integridade e pela paixão que colocava em cada projeto".

"A Bloomin’ Brands compartilha com seus sócios, colaboradores e comunidade brasileira a certeza de que o legado de Peter Rodenbeck viverá em cada uma das marcas que ajudou a implantar e no impacto que causou no setor de alimentação no Brasil. A companhia está neste momento solidária e prestando todo o suporte à família Rodenbeck", finaliza a nota.



