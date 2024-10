O que é POF, pesquisa do IBGE que começa em novembro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prevê iniciar em 5 de novembro a coleta das informações de uma de suas pesquisas mais importantes. Trata-se da edição 2024/2025 da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares).

Entenda o que é o levantamento, como o trabalho tende a ser desenvolvido e quais são os dados que devem ser apurados pelo instituto.

O QUE É A POF?

A POF investiga como o orçamento das famílias é gasto com bens e serviços no Brasil. A última edição é relativa a 2017/2018.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA?

Por meio da POF, é possível saber, por exemplo, quanto do orçamento dos brasileiros é destinado para gastos com alimentos, roupas, medicamentos e passagens de ônibus.

A pesquisa serve de base para a atualização da cesta de bens e serviços investigada no índice oficial de inflação do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Isso ocorre porque a POF permite saber quais itens têm maior ou menor relevância no consumo familiar. Assim, o IBGE consegue adaptar os pesos dos bens e serviços no IPCA de acordo com o impacto deles no dia a dia.

"A gente tem uma política econômica baseada em metas de inflação. Ter POF é estratégico para o Brasil", afirmou Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE. "É uma vitória para o corpo técnico do IBGE e para a sociedade brasileira."

QUANDO A NOVA PESQUISA DEVE COMEÇAR?

O instituto afirma que a POF 2024/2025 irá a campo a partir de 5 de novembro. A coleta dos dados leva 12 meses.

QUANDO OS RESULTADOS DEVEM SER DIVULGADOS?

De acordo com Leonardo Oliveira, gerente da POF, a divulgação dos resultados deve começar em meados de 2026.

QUANTAS FAMÍLIAS SERÃO ENTREVISTADAS?

O levantamento é feito a partir de uma amostra representativa da população. Ou seja, o IBGE não entrevistará todos os brasileiros.

A POF 2024/2025 deve consultar mais de 100 mil domicílios, que são "espalhados" ao longo dos 12 meses de coleta, afirmou Oliveira.

As entrevistas serão realizadas de modo presencial. "É fundamental ter a participação das pessoas e a colaboração para que as informações coletadas sejam as melhores possíveis", disse Oliveira.

Segundo o instituto, em torno de mil trabalhadores vão atuar na pesquisa. O número inclui entrevistadores e demais equipes do órgão.

O QUE A POF VAI INVESTIGAR PELA PRIMEIRA VEZ?

O IBGE diz que uma das novidades da edição 2024/2025 é o detalhamento sobre gastos dos brasileiros com jogos e apostas on-line, o que inclui as chamadas bets. Essas empresas ganharam força nos últimos anos e estão na mira de regulamentação do governo federal.

"As bets são recentes. Então, o que a gente fez foi alguma modificação no questionário, de tal forma que a gente possa captar as bets e possa captar também outras modalidades de jogos e apostas eletrônicas, porque nem tudo é caracterizado como bet", afirmou Oliveira.

A diretora de Pesquisas do IBGE, Elizabeth Hypolito, também citou como novidades indicadores relacionados com meio ambiente e discriminação.

"Tem quesitos que tratam dos impactos ambientais no domicílio, da satisfação com a vida sob aspectos pessoais e financeiros, da discriminação sofrida nos seus mais diversos tipos, seja de gênero, orientação sexual, raça, etarismo, capacitismo, gordofobia, xenofobia etc", disse a diretora.

Outra novidade é um teste que deve apurar o uso do tempo pelos brasileiros. A coleta dessas informações específicas está prevista para ocorrer em um estado de cada grande região do país.

São os seguintes: São Paulo, Pará, Ceará, Paraná e Goiás. A projeção é fazer entrevistas sobre uso do tempo em 3.720 domicílios.

"Para a gente ter todas essas informações, é fundamental que a população atenda o IBGE. Faço um apelo para que as pessoas respondam à POF, lembrando que a proteção dos dados e a confidencialidade são compromissos do IBGE desde a sua fundação, em 1936", afirmou Hypolito.

COMO SERÃO OS QUESTIONÁRIOS DA POF 2024/2025?

A POF 2024/2025 é composta por sete questionários. Eles são organizados por temas, tipos de despesas e períodos de referência. Veja a lista a seguir.

1. Características do domicílio e dos moradores: coleta informações como número de cômodos e dormitórios, disponibilidade de água e energia e acesso a serviços financeiros nos domicílios, além de cor, idade e sexo e outras questões dos moradores.

2. Aquisição coletiva: abrange despesas como contas de água, esgoto e gás, aluguel, condomínio, prestação de imóvel e aquisição de eletrodomésticos e móveis.

3. Caderneta de aquisição coletiva: envolve gastos com alimentos e bebidas para consumo no domicílio, artigos de limpeza e comida para animais domésticos.

4. Aquisição individual: abrange despesas com transporte, alimentação fora de casa, jogos e apostas online, incluindo bets, medicamentos, vestuário e aquisição de veículos.

5. Trabalho e rendimento individual: pesquisa dados sobre ocupação, aposentadorias, pensões e programas de transferência de renda, entre outros tópicos.

6. Condições de vida: abrange a avaliação subjetiva dos informantes sobre a satisfação com a vida e questões ambientais, além de dados relacionados com escala de insegurança alimentar, histórico familiar, presença de pessoas com deficiência, acesso à internet, orientação sexual/identidade de gênero e equidade/não discriminação.

7. Consumo alimentar pessoal: traz informações como horário de consumo do alimento, tipo de produto, quantidade e local de refeição.

QUAL É A VERBA NECESSÁRIA PARA A PESQUISA?

O IBGE afirmou que o orçamento previsto para a realização da POF é de R$ 44 milhões em 2024 e 2025. O instituto, porém, não detalhou se todo o valor já está assegurado ou não.

Em junho, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, afirmou que o órgão estava submetido a uma restrição orçamentária que ameaçava a realização de pesquisas.

Com dificuldades de verba e limitações da pandemia, o instituto sofreu para conseguir finalizar o Censo Demográfico 2022. A contagem dos brasileiros atrasou.