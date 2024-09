A economia do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, acima das expectativas do mercado, segundo os dados publicados nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados mostram uma recuperação da economia brasileira, após dois trimestres de resultados próximos de zero (0,1% no terceiro de 2023 e -0,1% no quarto), e 0,8% entre janeiro e março de 2024.

