Nova Lima recebe segundo dia de evento sobre compliance

O Ânima Compliance Experience (ACX) entra em seu segundo e último dia nesta quinta-feira (26/9), com atividades presenciais na Faculdade Milton Campos, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH. O evento reúne os principais nomes do mercado para promover a troca de conhecimentos, experiências e aprendizado em questões relacionadas ao compliance.

O evento presencial contará com a participação da presidente da Ânima, Paula Harraca, no painel “Melhores práticas de ESG para um mundo em rápido desenvolvimento Métricas de ESG: Como não se perder entre números e normas”. Também estarão presentes nomes como Paulo Laurentys, gerente executivo de dados e analytics do Banco Inter; Alex Medeiros, diretor de GRC e privacidade; e Daniel Lança, diretor de risco e compliance da Cemig.

João Batista Carvalho, procurador jurídico geral da Ânima Educação, presidente da Escola Brasileira de Direito (Ebradi) e da Faculdade Milton Campos, exaltou o sucesso do ACX, que contou com a participação de cerca de 4.500 pessoas em seu primeiro dia.

“Esse evento é apenas a pedra fundamental de um movimento maior que acontecerá anualmente. Hoje eu já posso dizer a vocês: o Ânima Compliance Experience é o maior evento de compliance do Brasil”, disse Carvalho.

Nesta quarta-feira, o ACX aconteceu no auditório da UniCuritiba, com transmissão ao vivo para todo o país. Os paineis trataram de temas como gestão de riscos, ESG e a desmistificação do canal de denúncias.

O evento também contou com o sorteio de três bolsas de pós-graduação para o curso de Governança da Ebradi.

Compliance na prática

No primeiro painel, com o tema “gestão de riscos e governança”, Everson Probst, parceiro de segurança cibernética na Grant Thornton Brasil, disse que é muito comum associar o compliance às práticas de anticorrupção, devido a inúmeras leis sobre o assunto em todo o mundo. Entretanto, o especialista afirma que a prática vai além.

“A conformidade vai muito além disso, significa seguir as regras do ambiente corporativo e garantir que esse ambiente cresça de forma sustentável e íntegra. Corrupção é um ponto, mas a lavagem de dinheiro, a privacidade de dados e outros pontos também são importantes”, analisa Probst.

Outro assunto tratado durante o evento foi ESG, sigla usada para designar práticas voltadas para governança ambiental, social e corporativa. A prática segue diretrizes de padrões internacionalmente aceitos para que as organizações consigam fazer com que suas operações não sejam voltadas apenas para o lucro, mas também para um ambiente mais sustentável.

“Esta é uma nova forma de fazer negócios. Quando uma empresa inicia seu processo de governança, a gente não consegue separar o que é a gestão ou estratégia da empresa do próprio ESG, ela começa a ser ESG”, explica Camila Lucchese, especialista em Compliance pela KPMG.

Serviço

Ânima Compliance Experience (ACX)

Data: 26 de setembro

Local: Faculdade Milton Campos - Rua Senador Milton Campos, 202 - Vila da Serra, Nova Lima e transmissão nacional pelo link: https://lp.ebradi.com.br/compliance-experience/

Início: 9h20

Programação

09h20 - "Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias", com Nelson Rosenvald (Ebradi), Márcio de Lima Leite (Stellantis) e João Batista Carvalho (Ânima, Ebradi e Milton Campos)

10h40 - "Desafios Éticos da IA e seu Impacto Transformador nos Negócios", com Renato Opice Blum (Ebradi), Paulo Laurentys (Banco Inter), José Luiz Faleiros (Milton Campos) e Paula Miller Starling (Ânima)

14h30 - "Integridade e Ética", com Alex Medeiros (MRV), Daniel Lança (Cemig), João Rezende (Ânima) e Roberta Porto (Fundação Renova)

16h20 - "ESG", com Paula Harraca (Presidente da Ânima), Luciana Arabi (Brazilian Nickel), Rodolfo Pamplona (Ebradi) e Marina Gelman (Ânima)