Conferência reúne especialistas para explorar a integridade nas empresas

O evento Ânima Compliance Experience (ACX) reunirá os principais nomes do mercado para fomentar a troca de conhecimentos, experiências e aprendizados em questões relacionadas ao compliance. Esta primeira edição foi idealizada pela Ânima Educação em colaboração com a EBRADI, Escola Brasileira de Direito.

As atividades acontecerão de forma online nesta quarta-feira (25/9) e contarão com transmissão direta da UniCuritiba. Já nesta quinta-feira (26/9), será o momento de reunir presencialmente empresas de diversos segmentos para compartilhar experiências na Faculdade Milton Campos, no bairro Vila da Serra, em Nova Lima. Nos dois dias, as ações poderão ser acompanhadas por todos que tiverem interesse pelo link: https://lp.ebradi.com.br/compliance-experience/.

A iniciativa visa debater a ascensão da integridade em empresas e grandes corporações. Além disso, os participantes terão a oportunidade de abordar temas como ESG, direito digital, responsabilidade civil e novas tecnologias.

“O ACX traz interdisciplinaridade, além de promover parcerias com empresas para trocar experiências que enriquecem a qualificação e proporcionam flexibilidade ao aluno”, destaca João Rezende, diretor corporativo de compliance do ecossistema da Ânima.

O evento contará com a presença de Nelson Rosenvald, ex-procurador da Justiça de Minas Gerais; Rodolfo Pamplona, juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador e professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da UNIFACS; e Renato Opice Blum, pioneiro em Direito Digital e referência em proteção de dados, segurança da informação e propriedade intelectual, entre outros especialistas.

Educar para transformar

A Ânima tem como propósito transformar o Brasil por meio da educação. Atualmente, conta com 387 mil estudantes, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e mais de 700 polos educacionais em todo o país. Além da EBRADI, fazem parte do Ecossistema Ânima marcas como HSM University, Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village.

Em 2023, a Forbes destacou a Ânima entre as 10 maiores companhias inovadoras do país. No ano anterior, a instituição figurou no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. Em 2021, a organização educacional foi reconhecida no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação.

Serviço

Ânima Compliance Experience (ACX)



Data: 25 de setembro

Local: Online mediante cadastro pelo link: https://lp.ebradi.com.br/compliance-experience/

Hora: 9h

Data: 26 de setembro

Local: Faculdade Milton Campos - Rua Senador Milton Campos, 202 - Vila da Serra, Nova Lima e transmissão nacional pelo link: https://lp.ebradi.com.br/compliance-experience/

Hora: 9h20