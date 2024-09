Preços de serviços de limpeza de carro aumentam em BH

A lavagem de um carro grande em Belo Horizonte pode custar até R$ 80, segundo o site de pesquisas MercadoMineiro. Em um levantamento realizado entre os dias 10 a 13 de setembro, foi identificado que o preço médio cobrado pelo serviço aumentou 6,84% em 12 meses.

De acordo com a pesquisa, a lavagem simples de um veículo de grande porte, que custava, em média, R$ 67,08, passou para R$ 71,67 na capital. O mesmo serviço pode ser encontrado na capital com uma variação de 60%, com valores entre R$ 60 a R$ 80.

Já a lavagem de um carro grande, junto de polimento, pode custar até R$ 500, com uma variação de 150%, já que o valor mais barato encontrado pelo serviço é de R$ 200. A lavagem do chassi e motor de um carro grande pode custar entre R$ 100 a R$ 190. O valor sobe se o cliente optar pelo enceramento e pode ficar entre R$ 110 e R$ 250.

Caso o motorista precise lavar um carro pequeno, os valores ficam em torno de R$ 50 a R$ 60. Para lavar o chassi e o motor, a variação é de 77,78%, com valores entre R$ 90 e R$ 160. Com o acréscimo do polimento, os valores vão de R$ 200 a R$ 400.