Semana do Pescado: preços de peixes apresentam queda na Grande BH

Os pescados apresentaram uma diminuição significativa no preço em relação aos últimos meses na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). É o que mostra levantamento do site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, que analisou os preços das principais lojas do Mercado Central e peixarias na Região Metropolitana de Belo Horizonte entre os dias 28 e 30 de agosto.

A pesquisa leva em consideração a 21º Edição da Semana do Pescado, promovida pelo Governo Federal. Segundo Feliciano Abreu, economista do Mercado Mineiro, a semana é "carinhosamente chamada de Segunda Quaresma", como uma maneira de incentivar o setor de pescados.

Segundo o levantamento, os peixes apresentaram uma queda de preço quando comparados com fevereiro deste ano. O quilo da sardinha, por exemplo, apresentou uma redução de 11,23% no preço médio, saindo da média de R$ 19,63 para R$ 17,43. O quilo do Surubim também teve a média de preço reduzida, passando de R$ 45,25 para R$ 40,21, com uma queda de 11,13%.

Além desses, o quilo da traíra teve redução de 5,24%, passando do preço médio de R$ 34,90 para R$ 33,10, e o quilo do filé de Surubim reduziu em 12,34%, caindo de R$ 71,68 para R$ 62,83. Já o quilo do Bacalhau do Satih caiu a média de preço em 0,67%, passando da média de R$ 73,50 para R$ 73,01, enquanto o Bacalhau do Porto Imperial apresentou queda de 3,78% no preço médio, passando da média de R$ 183,31 para R$ 176,38.

Por outro lado, outros pescados apresentaram aumento do preço. É o caso do camarão rosa limpo médio, que apresentou aumento do preço médio em 14%, passando de R$ 90,94 para R$ 103,70, e do camarão sete barbas grande, que passou de R$ 63,79 para R$ 88,12, com um aumento de 38%. O camarão sete barbas pequeno também apresentou aumento no preço, passando de R$ 55,55 para R$ 62,33, com uma variação de 12%.

Variação significativa na Grande BH

Segundo o levantamento, os peixes frescos apresentaram uma variação significativa nos preços em relação aos diferentes estabelecimentos. O quilo do filé de Tilápia, por exemplo, pode ser encontrado com os preços entre R$ 36,95 a R$ 61,89, com uma variação de 67%.

O quilo do Corvina também apresenta uma variação significativa, de 57,8%, ofertado com preços entre R$ 18,99 e R$ 24,90, enquanto o quilo do filé de Merluza apresenta uma variação de 67% nos comércios pesquisados, que oferecem o peixe com os preços entre R$ 26,90 e R$ 45,00.

Os itens que mais apresentam variação são o quilo do filé de Surubim, que apresenta uma variação de 172%, custando de R$ 32,99 a R$ 89,90; o quilo do Surubim em posta, que varia em 124%, custando de R$ 28,90 a R$ 64,90; e o quilo do Cascudo, que pode ser encontrado com os preços entre R$ 15,95 a R$ 35,00, com uma variação de 119%.

A pesquisa completa pode ser encontrada no site do MercadoMineiro.