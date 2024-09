Preço médio cobrado por diaristas aumentou em Belo Horizonte

Na correria do dia-a-dia, manter a casa limpa e arrumada se mostra um desafio, Uma possível saída sem pesar no bolso é a contratação de diaristas. No entanto, na capital mineira, o preço médio desses serviços apresentou aumento em relação ao último ano.

É o que mostra levantamento recente do MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, que consultou 31 profissionais e agências da Grande BH entre os dias 24 e 25 de agosto.

Segundo a pesquisa, foi analisado o preço cobrado pelos profissionais no cenário de um apartamento na Zona Sul de Belo Horizonte, com o tamanho médio de 100 m², com três quartos, habitado por um casal e uma criança de 5 anos. O menor valor encontrado para o serviço foi de R$ 170, enquanto o maior foi de R$ 220, com uma variação de R$ 50 ou 29,41%.

Em Ibirité, o preço encontrado foi a partir de R$ 170, com a cobrança também da passagem de ônibus para deslocamento. Na Região Leste, o menor preço encontrado foi de R$ 170, enquanto o maior foi de R$180, mais a cobrança de passagem e alimentação. Já na Região Noroeste, o preço médio encontrado é o de R$ 170, mais a cobrança da passagem.

Quando comparados com 2023, os preços médios apresentaram um aumento de 4,62%. Neste ano, o valor médio cobrado para o serviço no cenário estabelecido é de R$ 182,58, enquanto no mesmo período do último ano, a média de cobrança estava na faixa de R$ 174,52.

De acordo com o MercadoMineiro, o método de escolha de profissionais foi de forma aleatória, em jornais e classificados. Eles também afirmam que não atestam "a qualidade dos profissionais envolvidos na pesquisa".