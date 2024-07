Quem realizar compras a partir deste sábado em sites como AliExpress, Shein e Shopee já pode arcar com imposto de importação adicional de 20% em compras internacionais de até US$ 50

A taxação sobre a importação de compras internacionais, mais conhecido como "taxa das blusinhas", começa a valer oficialmente no dia 1º de agosto. No entanto, quem realizar compras a partir deste sábado (27/7), em sites de comércio on-line como AliExpress, Shein e Shopee já vão pagar o imposto de importação adicional de 20% em compras internacionais de até US$ 50.

Vídeo: polícia prende motorista de ônibus que dirigia embriagado

Homem quebra raquete na cabeça de menino no Minas Tênis Clube

MDB lança Gabriel Azevedo como candidato à PBH com críticas a Fuad e Kalil

O Ministério da Fazenda havia estabelecido o início da cobrança para o dia 1º de agosto, mas gigantes do comércio on-line decidiram adiantar a medida. A justificativa da AliExpress é o prazo necessário para ajuste das declarações de importação, enquanto a Shopee afirma que os pedidos feitos no dia 27 terão a Declaração de Importação de Remessas emitida a partir de 1º de agosto.

A Shein informou que "seguirá rigorosamente a aplicação da legislação. É importante destacar que a vigência da nova alíquota do imposto de importação será a partir da 00h00 do dia 1º de agosto, a partir do registro da declaração de importação à Aduana (DIR). No entanto, a situação prática é de que compras feitas até dois ou três dias antes dessa data poderão ser tributadas com o novo imposto de importação já que existe um intervalo entre o momento da compra e a declaração à Aduana", alegou.

A "taxa das blusinhas" foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 27 de junho, dentro do projeto de lei que criou o Programa Mover, no qual a tributação foi inserida como um "jabuti" pelo Congresso Nacional. Lula criticou a mudança em relação às taxações, mas decidiu manter o acordo estabelecido com a Casa.