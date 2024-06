A rede de lojas de cosméticos francesa Sephora irá inaugurar a primeira unidade na região do Triângulo Mineiro. A empresa, que também conta com outra loja no estado, em Belo Horizonte, está cumprindo um objetivo de aumentar a capilaridade em todo o território nacional.



A loja terá 349 m² e ficará no primeiro piso do Center Shopping Uberlândia, com inauguração marcada para a próxima quarta-feira, 3 de julho. A unidade é uma das cinco que a empresa prevê inaugurar ainda neste ano no país, sendo a terceira na lista.



Ao Estado de Minas, a CEO da Sephora Brasil, Andrea Orcioli, afirma que a aposta na região se dá pelo público local ter relevância no e-commerce da franquia, além de estar entre as 30 cidades com o maior PIB do país, tendo crescido mais de 700% nos últimos 20 anos. "Isso, sem dúvidas, nos dá confiança de que a Sephora será bem aceita pelos consumidores locais, que irão valorizar a nossa experiência premium e a diversidade de produtos que oferecemos", destaca a executiva.



A empresa pretende movimentar a economia local não apenas em vendas, mas também com a geração de empregos. De acordo com Orcioli, a expectativa é da realização de 30 contratações, entre recursos diretos e indiretos.



Diamond Mall: shopping vendido pelo Atlético terá expansão com 4º andar



Para ela, existe um grande potencial de expansão e inovação em mercados como o do Triânguo Mineiro, principalmente quando se pensa no Brasil como o terceiro maior mercado de beleza no mundo, com uma indústria em constante evolução. "Acreditamos que há [...] oportunidades para introduzir novas marcas, tecnologias e experiências de compra". A CEO completa: "A presença da Sephora em Uberlândia é um reflexo dessa confiança e do nosso compromisso em levar uma experiência de beleza premium para mais consumidores em todo o Brasil".



A inauguração da loja está prevista para 12h30, do dia 3 de julho de 2024, no Center Shopping Uberlândia.