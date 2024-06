Trecho BH-Manaus já está disponível para venda, e a operação será iniciada no dia 7 de agosto nas linhas aéreas Azul

A empresa Azul Linhas Aéreas anunciou nesta quinta-feira (27/6) novas rotas de operação em Belo Horizonte. A partir de agosto, a capital mineira terá uma linha direta para Manaus, capital do Amazonas. Já a partir de 4 de outubro, BH também terá linhas diretas para Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). As rotas são mais uma ação da empresa para promover a ligação Sudeste-Norte.

Com os novos trechos, a companhia aérea oferece 55 destinos para os clientes do BH Airport, em Confins, incluindo em território nacional, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, além de internacionais, como Orlando, nos Estados Unidos, e a ilha Curaçao, no Caribe.

De acordo com a companhia, os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, que têm capacidade para 174 pessoas. Os horários de partida diária de Belo Horizonte serão às 22h45, com previsão de chegada às 01h10 em Manaus. Já na rota contrária, os voos sairão às 3h da madrugada, e chegarão no BH Airport às 7h20.





Para o CEO do BH Airport Rodrigo Côrtes a inauguração da linha é sinônimo de alegria: "É uma alegria

para o BH Airport conectar Minas Gerais a mais um estado nessa região, principalmente se tratando do Amazonas, que oferece possibilidades riquíssimas de turismo de natureza, com sua vasta biodiversidade".

Côrtes lembra ainda que, com essa rota, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte alcança todos os estados da Região Norte, que tem "uma importância econômica, cultural e ambiental imensa para o nosso País". Al a nova linha também irá beneficiar o transporte de cargas, o que facilitará o comércio e a distribuição de produtos entre Minas Gerais e a região amazonense.

As vendas de passagens para a linha BH-Manaus estarão disponíveis a partir das 15h, no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.