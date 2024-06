Uma das maiores empresas de varejo do Brasil, o Magazine Luiza firmou um acordo com a gigante chinesa Aliexpress, do grupo Alibaba, para comercializar produtos de seu marketplace no site da empresa estrangeira. A parceria também vale para o inverso: a Aliexpress poderá vender produtos de seu estoque no site do Magalu. A expectativa é que os produtos já estejam disponíveis a partir do terceiro trimestre de 2024.

A varejista chinesa disponibilizará produtos da linha ‘Choice’ (que promete itens com melhor custo-benefício, além de velocidade na entrega). O Magalu, por sua vez, vai ofertar produtos de categorias diversas. Os pedidos feitos pela empresa brasileira serão importados por meio do programa Remessa Conforme.







O Magalu deve priorizar a venda de produtos na categoria de bens duráveis, como eletrodomésticos e móveis, que serão ofertados inicialmente no canal da empresa chinesa no Brasil. Atualmente, as duas plataformas recebem mais de 700 milhões de visitas no país, todo mês.

O movimento das duas empresas também ocorre em meio às discussões em torno do projeto de lei (PL) 914/2023, que retoma a taxação de compras internacionais acima de US$ 50. A proposta que prevê uma taxa de 20% para estes itens foi aprovada pela Câmara dos Deputados e ainda aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Em nota, a varejista brasileira reforça que o acordo é inédito para ambas as empresas. “É a primeira vez que o Alibaba, por meio do Aliexpress — uma das maiores empresas de e-commerce do mundo — faz um acordo estratégico com uma empresa fora da China. Para o Magalu, é a primeira vez que seus produtos serão listados e vendidos por meio de outra plataforma de marketplace”, destaca a varejista brasileira.