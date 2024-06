BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor Gabriel Galípolo (Política Monetária) manteve o favoritismo na disputa pela presidência do Banco Central, apesar de votar no Copom (Comitê de Política Monetária) pela interrupção da queda dos juros - diferentemente do que queria o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Embora Galípolo continue firme no páreo, auxiliares do governo afirmam que Lula ainda não bateu o martelo sobre o indicado para suceder o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, cujo mandato termina em 31 de dezembro.

As especulações sobre o nome do futuro presidente do BC cresceram depois que o chefe do Executivo afirmou na terça (18), um dia antes da decisão do Copom, que escolheria uma pessoa "madura", "calejada" e que não se submete a pressões do mercado financeiro.





A fala levou analistas da iniciativa privada a questionarem se Galípolo se encaixaria nos requisitos descritos por Lula. Pessoas próximas ao presidente, contudo, veem a declaração como uma estratégia do petista para despistar sobre a escolha. Caso deixasse muito claro o favoritismo de Galípolo para o cargo, deixaria o atual diretor muito exposto, na avaliação de aliados do presidente.





Aos 42 anos, Galípolo foi um dos conselheiros de Lula na campanha presidencial de 2022 e atuou como número dois do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Ele segue tendo canal direto com Lula desde que deixou o cargo de secretário-executivo e assumiu o posto no BC.





O apreço do presidente, contudo, não representa a garantia de sua indicação para a presidência do BC, de acordo com pessoas próximas a Lula. Aliados do presidente dizem também que ainda é cedo para a definição e apostam em um anúncio só depois das eleições municipais de outubro.

Leia também: Lula volta a Minas com as eleições municipais na mira





Um interlocutor de Lula alega que um anúncio prematuro só seria conveniente em caso de uma unanimidade na política, no mercado financeiro e na mídia - o que seria possível apenas em torno de nomes do porte do presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco.

Há o entendimento de que, sem esse raro apoio consensual, a indicação agora só exporia o escolhido.





O alinhamento de Galípolo a Campos Neto na decisão por unanimidade no último Copom levou uma ala do PT a defender a indicação do economista André Lara Resende, ex-diretor do BC e um dos idealizadores do Plano Real.





Mas não é de agora que o veterano é apontado como possível candidato a um cargo na instituição. Antes mesmo do início do atual mandato de Lula, ainda durante o governo de transição, seu nome já estava entre as apostas.





Outros nomes voltaram a ser citados na tradicional bolsa de apostas do mercado financeiro, entre eles o do diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Paulo Picchetti, e de Luiz Awazu Pereira, ex-diretor do BC e ex-vice-gerente-geral do BIS (o chamado "banco central dos bancos centrais").





O nome de Awazu voltou a ficar em evidência depois de participação remota em audiência pública da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado na terça. Na sessão, ele argumentou de forma contrária à PEC (proposta de emenda à Constituição) que amplia a autonomia da autoridade monetária, mostrando alinhamento ao posicionamento do governo.





Circulam ainda os nomes do presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, e do ex-ministro Guido Mantega ?este até apontado como possível recrutador em conversas com o mercado.





Em meio aos rumores, um integrante do governo lembra que o escolhido terá que ser submetido à aprovação do Senado, o que reduz as chances de indicação de nomes que hoje integram a bolsa de apostas, como Mercadante e Mantega.





Segundo a lei da autonomia da autoridade monetária, aprovada em 2021, cabe ao presidente da República a indicação dos nomes para a cúpula do BC. Posteriormente, os indicados passam por sabatina na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal. Os escolhidos são, então, levados ao plenário para aprovação.





A indicação de Galípolo ao comando do BC conta com a simpatia de Haddad, de acordo com integrantes do governo. O voto do diretor no Copom foi visto pela equipe econômica como acertado e crucial para evitar uma deterioração nas condições de mercado do país, apesar de ter ido na contramão da redução de juros pleiteada por Lula.





A unidade do Copom foi vista por membros do governo como necessária para conter uma nova escalada do dólar. A moeda americana fechou cotada em R$ 5,44 nesta sexta-feira (21), após ter atingido seu maior valor nominal desde julho de 2022 (R$ 5,46) na sessão anterior.





Fontes destacam ainda que uma eventual divergência na votação poderia ter desencadeado uma crise de credibilidade do BC e levado a um aumento nas taxas de juros de longo prazo.





Publicamente, Campos Neto vem defendendo que a indicação do seu sucessor seja feita até outubro para que a transição do comando do BC seja feita de maneira suave. A tensão crescente, entretanto, potencializa desconfianças e contamina a transição colaborativa pregada pelo atual chefe da instituição.





Além do presidente, Lula também terá que indicar até o fim do ano mais dois nomes para cargos nas diretorias do BC. Em 31 de dezembro, chegam ao fim os mandatos de Otavio Damaso (Regulação) e de Carolina de Assis Barros (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta) ?única mulher na cúpula da autoridade monetária atualmente.