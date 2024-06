O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o Banco Central nesta terça-feira (18/6). Para o petista, o comportamento da autarquia, que define a taxa básica de juros (a Selic), é a única coisa desajustada no Brasil neste momento. Lula ainda comparou Campos Neto ao ex-juiz e senador Sergio Moro e disse que ele tem 'rabo preso'.

Em entrevista à Rádio CBN, Lula disse que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem um "lado político" e "trabalha para prejudicar o país".

"Só temos uma coisa desajustada neste país: é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Presidente que tem lado político, que trabalha para prejudicar o país. Não tem explicação a taxa de juros estar como está", declarou Lula.

"Temos situação que não necessita essa taxa de juros. Taxa proibitiva de investimento no setor produtivo. É preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. Inflação está controlada. Vamos trabalhar em cima do real", completou.

O mandato de Campos Neto acaba este ano. Lula disse que pretende indicar uma pessoa para a presidência da instituição que tenha compromisso com o crescimento do país. Para Lula, Roberto Campos Neto tem pretensões políticas.

"A quem esse rapaz é submetido? Como vai a festa em São Paulo quase assumindo candidatura a cargo no governo de SP? Cadê a economia dele?", questionou.

Lula ainda afirmou que acredita que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), tem influência sobre Campos Neto. "A festa foi do Tarcisio pra ele [Campos Neto]. Homenagem do governo de São Paulo para ele, certamente porque governador de SP acha maravilhoso taxa de juros de 10,5%. Quando ele se 'autolança' a um cargo. Vamos repetir o Moro? Presidente do BC está disposto a fazer o mesmo papel que Moro fez? Paladino da justiça com rabo preso", disse.