O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (18/6), que acha um equívoco o projeto de lei que propôs a taxação de 20% às compras internacionais até US$ 50 (R$ 265), apelidado de "taxa das blusinhas" e PL das "blusinhas". Lula declarou que não apoia a proposta, mas chegou a um acordo pela unidade do Congresso Nacional com o Governo Federal.

"Quem é que compra essas coisas de U$ 50 dólares? A minha mulher compra. Eu falei para o Alckmin: 'A sua mulher compra'. Eu falei para o Haddad: 'A sua filha compra, sua mulher compra'. Porque são coisas que estão aí baratinhas, U$ 50 dólares. Por que taxar U$ 50 dólares? Por que taxar o pobre? É uma consideração com o povo mais humilde deste país. As pessoas gastarem U$ 50 dólares têm que pagar imposto e o cara que gasta U$ 2 mil não paga? Essa foi a minha advertência, por isso que eu vetei", disse Lula em entrevista à Rádio CBN.

'Taxa das blusinhas' aprovada no Congresso: quanto vai custar compra de R$ 200 se imposto passar a vigorar



"Depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo. Eu assumi o compromisso com Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS/Cofins para gente cobrar, que dá mais ou menos 20%. Isso tá garantido. Tô fazendo isso pela unidade do Congresso e do Governo, e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado a gente taxar as pessoas humildes que gastam U$ 50 dólares", completou.