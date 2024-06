O shopping center DiamondMall, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai receber uma nova expansão em novembro deste ano, quando completará 28 anos. De acordo com a administradora imobiliária Multiplan, serão investidos R$ 80 milhões na construção do quarto andar, com 25 lojas e restaurantes.







"O casting de operações inéditas reunirá marcas nacionais e internacionais, dentre elas Dolce & Gabbana, CH Carolina Herrera, Emporio Armani e Chanel. No segmento gastronômico, a expansão contará ainda com a chegada de dois estrelados restaurantes, já consolidados em bairros nobres de São Paulo: o Zucco, dedicado à culinária italiana, com unidades em Moema, no Morumbi e nos Jardins; e o SU, expoente da cozinha oriental contemporânea em Higienópolis", revelou a empresa.





A expansão acontece um ano depois da Multiplan comprar 24,95% do Clube Atlético Mineiro, chegando a 75,05% de participação no empreendimento. Ao todo, a empresa pagou R$ 170 milhões ao time de futebol, sendo R$ 68 milhões à vista e R$ 102 milhões divididos em 12 parcelas mensais. Outros 24,95% pertencentes ao Galo foram adquiridos pelo fundo Pedra Negra Renda Imobiliária, também em 2023.

Para a superintendente do shopping, Jucilene Oliveira, a expectativa é de que a inauguração do quarto andar contribua para inserir Belo Horizonte na rota das grandes marcas internacionais. “Recebemos quase 7,5 milhões de visitantes por ano. Logo, temos que oferecer um mix valioso de marcas, como também uma estrutura moderna, arrojada e aconchegante”, declarou.





Leia: Menin passa SAF do Atlético a limpo no EM Minas; leia a entrevista

O local também passa por uma revitalização em todo o complexo, com a modernização da praça de alimentação, troca dos pisos, além da substituição das escadas rolantes e elevadores por equipamentos mais modernos e com eficiência energética. A fachada também será reformada, bem como os três estacionamentos, que vão receber uma nova rampa de veículos para interligar os andares.





Expansão nacional





A Multiplan, que completa 50 anos em 2024, também informou que vai ampliar ainda neste ano o Park Shopping Barigui, em Curitiba (PR). Já para 2027, estão previstas as expansões nas estruturas físicas do Morumbi Shopping, em São Paulo; Parque Shopping em Maceió, Alagoas; Park Shopping, no Distrito Federal; bem como do Jundiaí Shopping e do Park Shopping São Caetano, ambos no interior de São Paulo.