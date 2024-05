Dentre as mercadorias mais vendidas, se destacam as dos segmentos de Moda, que faturou R$ 10 milhões, seguido de Acessórios, que movimentou R$ 1 milhão, e de Saúde e Beleza, com R$ 950 mil.

O feriado do Dia das Mães foi lucrativo para o comércio virtual de Minas Gerais. Durante as três semanas anteriores à data, as pequenas e médias empresas online do estado movimentaram R$ 24 milhões. O valor é 30% a mais do que o faturado no mesmo período em 2023, de R$ 18 milhões.



De acordo com levantamento da plataforma de criação de lojas online e líder na América Latina Nuvemshop, o total de produtos vendidos foi de 325 mil. Dentre as mercadorias mais vendidas, se destacam as dos segmentos de Moda, que faturou R$ 10 milhões, seguido de Acessórios, que movimentou R$ 1 milhão, e de Saúde e Beleza, com R$ 950 mil.



O ticket médio – o valor médio das compras – foi de R$ 249,90. O pagamento mais comum foi com cartão de crédito, selecionado para 50% das compras realizadas. Na sequência, o pagamento em Pix foi o segundo mais utilizado, em cerca de 38,5% dos pedidos pagos.

O comércio online vem ganhando destaque no mercado mineiro e nacional, uma vez que esse tipo de compra possibilita comodidade no recebimento, além de promover facilidade de escolha e compra de produtos, sem sair de casa.





Para Daniela Spinardi, diretora de Pequenas e Médias Empresas na Nuvemshop, o destaque de empresas varejistas no Dia das Mães é possível, uma vez que a data tem forte apelo afetivo. “Lojistas de diversos segmentos conseguem, com estratégias bem definidas, se destacar, alcançar os mais variados públicos e impulsionar o faturamento no período”, comentou.