Os brasileiros ainda têm 71 dias para declarar o Imposto de Renda, isto é, até o dia 31 de maio. O momento de preencher a "temida" declaração sempre gera muitas incertezas aos contribuintes, principalmente sobre como declarar e quais cálculos precisam ser feitos no momento de realizar a contribuição anual.

Se essas dúvidas não forem sanadas, as chances de o contribuinte errar na hora de pagar são grandes, o que pode levar o contribuinte à Zona de Restrição da Receita Federal. Com o objetivo de minimizar as chances de que os declarantes cometam erros, o consultor em contabilidade, CEO e fundador da IDVL Contabilidade, Julio Moreira, elaborou algumas dicas para que o contribuinte tenha uma experiência mais tranquila.

Veja as dicas



Utilize a Declaração Pré-Preenchida

Se você possui certificado digital ou conta gov.br com nível de confiabilidade ouro ou prata, aproveite a declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita Federal. Ela já vem com diversas informações fornecidas por fontes pagadoras, o que ajuda a evitar omissões e erros de preenchimento.





Há a possibilidade de iniciar esse tipo de declaração a partir do aplicativo de preenchimento da contribuição, fornecido pela Receita Federal. Para isso, basta clicar na opção “Nova” e, depois, na opção “Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida Disponível com a conta Gov.Br nos níveis ouro ou prata”. Assim, a declaração pré-preenchida já estará sendo iniciada.



Organize todos os documentos necessários



Antes de começar a preencher sua declaração, reúna todos os documentos importantes, como os informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras. Aqui, vale destacar que todos os rendimentos devem ser declarados, incluindo os isentos e com tributação exclusiva; atenção também para os critérios de avaliação do custo de aquisição dos bens. Esse é um valor que será fundamental para pagar menos imposto no momento da venda desses bens.





Confira o CPF e as informações de todos os dependentes inclusos na declaração. Lembre-se de que as rendas deles também devem ser declaradas, o que inclui bolsas de estudo, pensões alimentícias e afins.



Escolha corretamente entre Declaração Simplificada ou Completa



Nesta etapa, é necessário que você avalie qual tipo de declaração é mais vantajoso para sua situação: Simplificada ou Completa. A Simplificada oferece um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a um valor definido pela Receita Federal, sem necessidade de detalhar as despesas dedutíveis; já a Completa permite detalhar todas as despesas dedutíveis e pode ser mais vantajosa se você tem muitas despesas para abater.





A dica aqui é preencher toda a declaração, inclusive, informando as despesas dedutíveis. Dessa forma, o próprio aplicativo da declaração fará um comparativo para você, indicando a melhor opção e cuidado na escolha pois, caso seja necessário retificar sua declaração, não será permitido alterar essa opção.



Verifique e revise sua declaração antes de enviar



Antes de finalizar o envio, revise cuidadosamente sua declaração. Verifique se todos os rendimentos foram inclusos, se as despesas dedutíveis estão corretas e se os dados pessoais estão atualizados. Pequenos erros de digitação ou omissões podem levar à malha fina.





Nessa fase da revisão, um dos pontos mais importantes é avaliar se os rendimentos declarados estão compatíveis com a variação patrimonial. Por exemplo, se seu patrimônio aumentou em R$ 100 mil de um ano para o outro, é esperado que você tenha declarado rendimentos suficientes para justificar esse aumento do patrimônio. Caso você não tenha rendimentos compatíveis, a receita pode enviar a sua declaração para a malha fina por indícios de omissão de rendimentos.





Logo, com cuidado e atenção, você aumenta suas chances de ter uma declaração de Imposto de Renda sem erros, evita problemas futuros com a Receita Federal e garante que está aproveitando todas as oportunidades legais para reduzir seu imposto devido ou aumentar sua restituição.