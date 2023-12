Nas ruas agitadas da capital mineira, pode ser difícil encontrar lugares públicos para trabalhar sem ter distrações ou ruído. Pensando nisso, várias empresas de Belo Horizonte abrem as portas para clientes por preços baratos ou até mesmo sem cobrança.

Esses espaços de trabalho em grupo são conhecidos como ‘coworking’ e estão presentes em shoppings, casas, prédios e organizações culturais. Sites como o Woba e o Coworking Brasil apresentam listagem com orçamentos de aluguel de salas.

Sesc Palladium



A meta do Sesc é fortalecer uma rede de criação artística em BH Divulgação/Sesc Palladium

“Mais que criar ambientes de trabalho, queremos promover uma rede criativa”, é como a gerente Patrícia D’Agostine enxerga o espaço de coworking ‘Sessão das 4 e meia’ do Sesc Palladium. O local foi concebido para gerar trocas e conversas sobre projetos artísticos de Belo Horizonte – mas não se restringe a esse segmento.

Há ar-condicionado, café, internet, bicicletário, impressora, algumas com sala de reunião e estúdio de gravação. Os planos anuais custam a partir de R$ 700 para o público geral, e R$ 455 para trabalhadores do ramo criativo.

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro

Órbi Conecta

No Bairro Lagoinha, os clientes podem alugar uma sala para até 6 pessoas pelo preço de R$ 80 por hora ou R$ 640 por dia. A sala de reunião dá acesso às áreas comuns, tem ar-condicionado, recepção, wi-fi, café e quadro branco.

Endereço: Av. Pres. Antônio Carlos, 681 - Lagoinha

Pátio Savassi

Gratuito, o espaço de coworking do Pátio Savassi, no Piso L3, disponibiliza 10 vagas para pessoas que queiram utilizar o local de trabalho. Não é necessário o agendamento e as inscrições são por ordem de chegada, todos os dias, das 10h às 22h. Não há cafeteria, mas o shopping oferece wi-fi grátis.

Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro

Labbing

Com quatro lojas na capital mineira, a Labbing oferece uma diversidade de opções para aluguel Divulgação/Labbing

Nos Bairros Sion e Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de BH, o cliente pode aproveitar uma primeira experiência no espaço Labbing grátis. O coworking tem quatro filiais em Belo Horizonte. O agendamento deve ser feito por meio da plataforma Woba. Os locais têm ar-condicionado, limpeza diária, equipe de atendimento, equipe de TI, internet dedicada e café.

Para planos mensais ou trimestrais, há um sistema de créditos para usar salas especiais, como apresentações de projetos. O agendamento para grupos de 2 a 4 pessoas é a partir de R$ 80/h e para outras propostas e planos, há variações. O estabelecimento do Santa Lúcia aluga até uma varanda. São previstas aberturas de vagas fixas para janeiro de 2024.

Endereço: Rua Estados Unidos, 22, Sion; Avenida Terra, 136 Santa Lúcia;

Rua Júpiter, 265, Santa Lúcia; Rua Júpiter, 267, Santa Lúcia.



Smart Savassi

Com 9 anos de atuação no mercado, a Smart Savassi fica na Avenida Getúlio Vargas e oferece aos clientes uma primeira diária gratuita. Os espaços disponíveis possuem armário privado, área para convivência, cozinha/copa, café grátis, sala de reuniões, serviço de impressão, telefone privado, estacionamento, internet redundante, ar-condicionado e cadeiras ergonômicas.

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 671 - Savassi

Espaço P7

Com vista para o pirulito da Praça 7, em um prédio projetado por Oscar Niemeyer, o P7 criativo disponibiliza uma sala para 4 pessoas no aluguel de R$ 80 bem no hipercentro de BH. O local oferece ar-condicionado, cozinha compartilhada, espaço de convivência, lounge recepção, salão de jogos, armários, varanda, wi-fi, terraço e café.

Endereço: rua Rio de Janeiro, 471 - Centro

Casa Ubumntu

Com jardins e muito verde, a Casa Ubumntu se orgulha da estrutura com 1000 m² dedicada à área de descompressão. A Avenida Santa Rosa, onde a casa fica, liga o Aeroporto da Pampulha com a Lagoa. A primeira diária é gratuita. O plano mensal de mesa rotativa é de R$ 190,00. O local aceita pets, tem armário privado, espaço para convivência, cozinha, café grátis, sala de reuniões, impressoras, acessibilidade para cadeirantes, estacionamento, atendimento em inglês, internet, ar-condicionado, cadeiras ergonômicas e standing.

Endereço: Av. Santa Rosa, 601 - São Luiz



Hábil

A Hábil oferece três modelos de salas de reunião equipadas, além de uma sala exclusiva para cursos e eventos, com capacidade para até 40 pessoas. A primeira diária no espaço é gratuita e o aluguel de uma sala pequena para seis clientes custa a partir de R$ 60/h. Os espaços disponíveis apresentam armário privado, área para convivência, cozinha/copa, café grátis, sala de reuniões, serviço de impressão, telefone privado, estacionamento, internet redundante, ar-condicionado e cadeiras ergonômicas.



Endereço: Av. Raja Gabáglia, 3502 - Estoril

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa