BH: cursos gratuitos para mulheres estão com inscrições abertas

Mulheres com idade mínima de 16 anos que desejam se qualificar gratuitamente nas áreas de informática e marketing digital têm até 30 de julho para se inscrever no curso promovido pelo projeto Elas na Rede, em Belo Horizonte. As aulas terão início no dia 4 de agosto, com turmas nos turnos da tarde (14h às 17h) e da noite (18h às 21h), de segunda a quinta-feira, na Rua Niquelina, 895, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul. As inscrições devem ser feitas pelo site.

A iniciativa é voltada, especialmente, para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica e tem como objetivo preparar mulheres para atuar no ambiente digital com foco no setor cultural. O curso é presencial e gratuito e oferece transporte e uma cesta básica mensal para as alunas que mantiverem frequência regular.

As vagas são limitadas, e a seleção será feita por meio de uma entrevista em 31 de julho. A lista das selecionadas será divulgada em 1º de agosto.

Durante a formação, as participantes passarão por um percurso completo que vai desde a introdução ao mundo digital até a concepção, o planejamento e a publicação de um projeto cultural digital. O conteúdo inclui aulas de informática básica, redes sociais, ferramentas digitais, novas tecnologias e marketing digital, culminando na entrega de um projeto final.

O curso será oferecido em nível básico, com metodologia acessível para quem está dando os primeiros passos no universo digital. As turmas são organizadas conforme o grau de familiaridade das alunas com as ferramentas tecnológicas.

A aluna Rafaela Machado Kirsch, participante da edição anterior, compartilha sua experiência:

"Nunca imaginei que estudaria essa área, mas estou gostando muito. A cada aula, aprendo coisas novas e percebo o quanto a tecnologia é essencial no nosso dia a dia. Esse curso abriu minha mente para novas possibilidades".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata