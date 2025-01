Estão abertas até o dia 24 de janeiro as inscrições para a 2ª edição da SemanaLab, eixo formativo da Semana de Cinema Negro, que visa fortalecer e capacitar produtores e realizadores negros de Belo Horizonte e região metropolitana. A formação gratuita é destinada a pessoas que se identificam como pretas ou pardas, residentes na região há pelo menos um ano, e que possuam projetos de filmes ou séries em desenvolvimento.

Oito projetos serão selecionados para participar de consultorias entre 14 e 19 de abril, no Instituto Cervantes, no Bairro Savassi, Região Centro-Sul de BH. Os participantes receberão suporte técnico, criativo e de produção para aprimorar seus projetos audiovisuais, seja em curta, média ou longa-metragem, ou séries de diferentes gêneros, como animação, documentário ou ficção. A formação oferece ajuda de custo para transporte e alimentação com fornecedores parceiros.





A produtora e co-realizadora da SemanaLab, Fernanda Vidigal, destaca a importância do projeto para o cinema negro nacional. “Queremos que Belo Horizonte seja reconhecida como um polo do cinema negro no Brasil. Nosso objetivo é acolher realizadores negros em início de carreira, ajudá-los a transformar suas ideias em conteúdos potentes e viabilizar a captação de recursos em leis de incentivo e fundos internacionais.”

A primeira edição, realizada em 2024, contou com a participação de nomes como Tatiana Costa Carvalho, presidenta da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan), e Higor Gomes, da produtora Ponta de Anzol, além de renomados profissionais do cinema brasileiro, como Everlane Moraes e Renata Martins. Para Tatiana, a iniciativa promoveu um aprendizado coletivo valioso. “Os projetos apresentaram uma heterogeneidade rica, com trocas significativas que contribuíram para o crescimento dos participantes.”





Programação

Além do laboratório, o Festival de Cinema Negro de BH inclui masterclasses abertas ao público, com inscrições previstas para fevereiro de 2025, e uma oficina exclusiva para estudantes de escolas públicas. Todas as atividades contarão com acessibilidade, como intérpretes de Libras.





“Observamos que o público se interessa cada vez mais por processos como a construção de argumentos, roteiros e estética cinematográfica. Queremos que os filmes se tornem ainda mais impactantes após passarem por assessorias especializadas”, ressalta Layla Braz, idealizadora da Semana de Cinema Negro.





Serviço

2ª edição da SemanaLab





Quando: 14 a 19 de abril de 2025; e uma aula on-line com designer gráfico no dia 21

Onde: Instituto Cervantes, Rua dos Inconfidentes, 600 - Savassi, Belo Horizonte - MG

Inscrições: até o dia 24 no link: https://forms.gle/UhjNmiXD4BjVU1rG8

Valor: gratuito