Duda Salabert afirmou que encaminhou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para debater o assunto

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) entrou com uma ação judicial contra a Meta depois de a plataforma atualizar suas diretrizes e permitir a ligação de transexualidade e homossexualidade a doenças mentais. De acordo com a parlamentar, o intuito é barrar essa permissão no Brasil.

Duda Salabert afirmou que também encaminhou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para debater o assunto. "A despatologização das identidades LGBT+ foi uma conquista, fruto de lutas históricas, e não aceitaremos retrocessos! Nenhuma empresa estrangeira está acima da ciência, de nossa história, de nossa luta e das leis e soberania nacionais!", escreveu a deputada federal em suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (8/1).

Estou entrando com uma AÇÃO JUDICIAL contra a META para impedir esse absurdo no Brasil ! Enviei também ofício ao Ministro Alexandre de Moraes para que possamos debater o tema.



A despatologização das identidades LGBT+ foi uma conquista, fruto de lutas históricas, e não… pic.twitter.com/AqoaOWc4Cr — Duda Salabert (@DudaSalabert) January 8, 2025

Atualização na Meta

A nova versão das diretrizes, que vale para Facebook, Instagram e Threads, se refere às mudanças de moderação de conteúdo anunciadas pela Meta, nessa terça-feira (7/1). De acordo com ela, a empresa permitirá "alegações de doença mental ou anormalidade com base em gênero ou orientação sexual, considerando o discurso político e religioso sobre transexualidade e homossexualidade".

As diretrizes também abrem exceções para insultos contra homossexuais, pessoas trans e imigrantes. A Meta afirma que as pessoas, às vezes, "usam linguagem insultante no contexto de discussões sobre temas políticos ou religiosos, como direitos das pessoas trans, imigração ou homossexualidade".