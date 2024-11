Belo Horizonte receberá neste sábado (2/11) o evento Pérolas, uma iniciativa de empoderamento e autoconhecimento voltada para mulheresque desejam romper barreiras e encontrar equilíbrio entre sucesso financeiro e realização pessoal. A pérola, símbolo de transformação e resiliência, inspira o evento, que propõe uma jornada profunda de descoberta interior, liderada pela mentora e especialista em comportamento e energia feminina, Anizia Valadarez.

Sob o provocativo tema “Ter Dinheiro ou Ser Amada? A Mulher Não Precisa Mais Escolher”, Anizia pretende desconstruir o dilema entre carreira e vida pessoal, propondo um caminho onde é possível conquistar ambos. Com uma trajetória inspiradora, Anizia já impactou a vida de muitas mulheres por meio da comunidade Mulher de Autovalor e como coautora do livro "Tempo de se amar".

Em suas palestras, ela desafia crenças limitantes, convida a uma reflexão profunda sobre o papel das mulheres em suas jornadas pessoais e profissionais, e propõe um caminho de amor e prosperidade. Sua abordagem, que alia prática eacolhimento, promete guiar as participantes por uma verdadeira transformação.

IMERSÃO

O Pérolas não será apenas um workshop, mas uma imersão interativa, com palestrasde especialistas que tocam em temas como autoestima, autoconfiança e estratégiasfinanceiras. Entre as palestrantes convidadas, estão Luciana Morais Schettini,maquiadora internacional e idealizadora do projeto social “E você, já passou o seubatom hoje?”, Sérmani Bruniera, terapeuta sistêmica com vasta experiência emanálise corporal. Larice Souza, uma das maiores players do digital no assunto finançase mulheres, também estará presente para ensinar mulheres a conquistaremautonomia financeira.

O evento será realizado no Karman Experience, um espaço projetado paraproporcionar momentos de reflexão e conexões valiosas. Para quem não puder comparecer presencialmente, haverá a opção de participação online, com acesso aoconteúdo por 30 dias. Pérolas surge como um movimento transformador, que pretende marcar a vida dasmulheres de Belo Horizonte e de todo o Brasil.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.

Informações: https://www.instagram.com/aniziavaladarez/