Contagem, na Grande BH, vai receber sua 18ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN + no próximo domingo (4/8). A cidade terá um transporte coletivo especial, que vai levar passageiros do local do evento até a estação Eldorado do Metrô.





O ônibus vai atender participantes da parada das 20h às 22h, com intervalos de 15 minutos a cada viagem. A tarifa será a mesma dos ônibus municipais: R$ 6. O transporte vai fazer o trajeto de ida e volta ao/do Bairro Cinco, onde vai ocorrer a última atração da parada: o show da artista Maria Gadú.





Confira o trajeto





Ida: saída na Rua Trajano de Araújo Viana, próximo ao número 1.838; Avenida João César de Oliveira; Avenida José Faria da Rocha; Rua Delfim Moreira; Avenida Marechal Costa e Silva; Rua Jequitibás; estação do metrô.





Volta: Rua dos Angicos; Avenida José Faria da Rocha; Avenida João César de Oliveira, retorno na Via Expressa de Contagem; Avenida João César de Oliveira; Rua Haeckel Ben-Hur Salvador; Rua Trajano de Araújo Viana.

Ônibus e pontos fechados





O transporte coletivo municipal e o tráfego de veículos vão sofrer alterações devido à Parada do Orgulho. No local da concentração, na Praça Nossa Senhora da Glória, no Eldorado, a Transcon vai monitorar o local e, caso necessário, fechar a Rua dos Ingás, no entorno da praça.





No horário do desfile, com previsão para início a partir das 15h e término por volta das 17h30, a Avenida João César de Oliveira, sentido Bairro Cinco, será fechada conforme os trios forem avançando.

Para a concentração final, a Rua José Pedro de Araújo vai estar fechada, desde a Avenida João César de Oliveira até a Rua Necésio Tavares. O encerramento do evento está previsto para as 20h.





Conforme o andamento do desfile na Avenida João César de Oliveira, os pontos de ônibus vão sofrer alterações e, assim que a via estiver liberada, voltam a atender a população.





Agentes de trânsito e operadores de tráfego urbano da Transcon estarão nos locais monitorando o trânsito e auxiliando no deslocamento de pedestres e veículos. Também haverá faixas indicativas e sinalização na Avenida João César de Oliveira e vias próximas. É recomendado que as pessoas fiquem atentas à sinalização e planejem o trajeto e deslocamento com antecedência.





Pontos temporariamente desativados:





Av. João César de Oliveira, nº 1510 (Banco Itaú) - Ponto mais próximo: Av. João César de Oliveira, nº 1144 (Farmácia Pague Menos).





Av. João César de Oliveira, nº 2340 (Banco Bradesco) - Ponto mais próximo: Av. João César de Oliveira, nº 1144 (Farmácia Pague Menos).





Av. João César de Oliveira, nº 2415 (Big Shopping) - Ponto mais próximo: Av. João César de Oliveira, nº 1477 (Colégio Chromos).

A Parada





A parada começa às 10h na Praça da Glória, espaço icônico de Contagem localizado no Bairro Eldorado. A expectativa de público para esse ano é de 150 mil pessoas, de acordo com Evellyn Loren, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Contagem (Cellos), organização responsável pelo evento.





Ela explica que, na concentração do evento, o público vai ter acesso a vários serviços gratuitos, como tendas de informação, advogados e iniciativas ligadas à saúde. A saída dos trios está prevista para às 15h, o percurso será na extensão da Avenida João César de Oliveira em direção à região do Bairro Cinco, na Rua José Pedro de Araújo, ponto final do encontro. Ao todo, serão três trios.

O show de Maria Gadú, cantora e compositora LGBTQIA+ conhecida por sucessos como "Shimbalaiê" e "Dona Cila", é a atração principal do evento. Porém, a apresentação da artista de renome nacional não será a única performance. A parada conta com diversos artistas de estilos variados, entre eles drags queen, DJs, companhia de dança e até grupo de samba.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata