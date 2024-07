Contagem, na Grande BH, vai receber sua 18ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN + no próximo domingo (4/8). Com diversas atrações, incluindo a cantora Maria Gadú, o evento celebra a diversidade e reforça a luta da comunidade sob a máxima “Não tolerarei nenhum direito a menos! Defenda a democracia!”.





A parada irá começar às 10h na Praça da Glória, espaço icônico de Contagem localizado no Bairro Eldorado. A expectativa de público para esse ano é de 150 mil pessoas, de acordo com Evellyn Loren, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Contagem (Cellos), organização responsável pelo evento.





Ela explica que, na concentração do evento, o público vai ter acesso a vários serviços gratuitos, como tendas de informação, advogados e iniciativas ligadas à saúde. A saída dos trios está prevista para às 15h, o percurso será na extensão da Avenida João César de Oliveira em direção à região do Bairro Cinco, na Rua José Pedro de Araújo, ponto final do encontro. Ao todo serão três trios.

O show de Maria Gadú, cantora e compositora LGBTQIA+ conhecida por sucessos como "Shimbalaiê" e "Dona Cila", é a atração principal do evento. Porém, a apresentação da artista de renome nacional não será a única performance. A parada irá contar com diversos artistas de estilos variados, entre eles drags queen, DJs, companhia de dança e até grupo de samba.





Confira a programação

Bloco 1

10h - Abertura - apresentadoras Nickary e Justiny

10h10 - Juliano Samba

11h30 - Dj Daniel Fan

12h30 - Corte de Miss e Mister Diversidade Cellos Contagem

12h45 - Drag Ayza

12h50 - Drag Olívia Olí

12h55 - Cia de Dança Yure Drummond





Bloco 2

13h20 – Apresentadoras Evellyn e Penélope

13h30 - Scarlla Veigr

13h35 - Alicia Belatriz

13h40 - Allana Dellatorre

13h45 - Michelle Loren

13h50 - Ato político

14h40 - Dj Eloa Procópio





Trajeto

15h - Saída dos trios Militância e W Louis Dj





Encerramento

17h30 - Chegada ao Cinco e início do show da banda Pride

18h - Início do show da cantora Maria Gadú

20h - Encerramento





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice