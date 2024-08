No dia 25 de agosto acontecerá a segunda Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o mote "Pela Democracia, um Estado Laico e Forte", diversos artistas vão marcar presença, bem como expositores em barraquinhas e vendedores ambulantes.

O evento será na Praça da Juventude, no bairro Cristina, das 13h às 20h. São recomendados o uso de roupas leves, canga ou tecido para descansar na sombra – já que o evento será em praça aberta –, além de hidratação constante e cuidado com os objetos pessoais. A celebração é gratuita e aberta para toda a comunidade.

O evento vai contar com serviços de saúde para realizar auto testes e vacinação com apoio da Secretaria de Saúde. Também haverá tendas dos movimentos sociais, barraca de comidas, DJ e apresentações artísticas. A edição também vai promover uma campanha de educação e prevenção de crimes cibernéticos, com parceria a Comissão de Igualdade Racial e Diversidade Sexual da OAB.

"Vamos falar sobre representatividade, sobre a cidade que queremos, sobre a importância do voto, do controle social, para que não ditem contra casamento LGBT+, para que não favoreçam estupradores e sobre as políticas públicas que nos faltam no município", afirma Vanessa Alecrim, que é uma das organizadoras da Parada.

A expectativa é que a Parada LGBT+ do município atraia 2 mil pessoas durante as sete horas de evento. No ano passado, a previsão era de que o público alcançasse a marca de 1 mil pessoas ao longo do evento.

Confira os horários da programação completa do evento

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO GERAL

13 ÀS 20H

CONCENTRAÇÃO

13 ÀS 14H aulão de forró

APRESENTAÇÕES

14 ÁS 20

BLOCO 1 DAS APRESENTADORAS

14 ÀS 17H

BLOCO 2 DAS APRESENTADORAS

17 ÀS 20H

ATO POLÍTICO

16 ÀS 16:30H

SORTEIO RIFA

19H

ENCERRAMENTO

19:50H