A cantora, comediante e duas vezes campeã do reality “RuPaul's Drag Race”, Jinkx Monsoon fará show em BH no dia 22 de agosto às 21h, no Sesc Palladium, no Centro. A artista norte-americana virá com o espetáculo inédito "Magia Majora", que reproduz a experiência de um show na Broadway. Ao lado de um piano e da sua banda Major Scales & The Badlings, ela irá performar covers e sucessos autorais.

Para os fãs que querem conhecer a artista pessoalmente, será realizado um ‘Meet & Greet’ antes da apresentação, que pode ser comprado por um valor adicional ao ingresso. As fotos serão tiradas com Jinkx Monsoon pelo fotógrafo da turnê enviadas por e-mail.

A artista também levará o espetáculo para São Paulo, no dia 20 de agosto.

Excited to announce my upcoming tour: ‘Jinkx Monsoon: Magia Majora’!



????Traveling across Mexico City, São Paulo and Belo Horizonte this August.



Ingressos já disponíveis! Boletos ya disponibles! https://t.co/VWLXevu7HX pic.twitter.com/cpYezOizdc — Jinkx Monsoon (@JinkxMonsoon) April 5, 2024

Sucessos

O primeiro álbum de Jinkx, 'The Inevitable Album' (2014), foi lançado após sua primeira participação na competição de drag queens. O setlist apresenta músicas escritas para a artista e covers de compositores como Cole Porter, com referências de linguagens de cabaré, burlesco e musicais. Já o segundo disco, 'The Ginger Snapped' (2018), traz composições da própria Hera Hoffer, pessoa por trás de Jinkx, inspiradas pela música alternativa dos anos 1990 e 2000.

Ingressos em BH

As entradas já estão disponíveis pela internet. Para o espetáculo na capital mineira, o espaço tem lotação de 1.116 lugares e os portões serão abertos às 20h. Confira os valores:

Plateia III a R$ 140 (meia-entrada), R$ 280 (inteira) e R$ 360 (meet & greet);

plateia II a R$ 160 (meia-entrada), R$ 320 (inteira) e R$ 380 (meet & greet);

plateia I a R$ 180 (meia-entrada), R$ 360 (inteira) e R$ 400 (meet & greet).

Serviço

Sesc Palladium (R. Rio de Janeiro, 1046 - Centro)

Horário do Meet&Greet: 18h30

Horário de Abertura: 20h

Horário de Início: 21h

Classificação: Livre

Lotação: 1.116 lugares



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa