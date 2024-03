Entre os dias 26 de março e 21 de abril, o Parque Ecológico do Eldorado, em Contagem, na Grande BH, receberá a primeira edição da residência artística “BRISA: Mulheres em Movimento”. Organizado e realizado pelas artistas independentes Dayane Tropicaos, Fabiana Santana e Zi Reis, o objetivo do projeto é desenvolver novos trabalhos durante o período pensando em temáticas que permeiam a cidade, o mercado das artes e a vida das mulheres.

“A gente está muito feliz de realizar esse projeto no nosso município de Contagem. Somos artistas que atuam nesse território há muitos anos, circulando cada uma com sua linguagem dentro das Artes Visuais não só em Belo Horizonte, como também em outros estados do país. Mas é a primeira vez que a gente realiza uma residência nesse formato, então pelo pioneirismo também estamos muito felizes de estar num espaço com essa característica de ser um parque público, com muita natureza e onde os cidadãos circulam em sua maior diversidade”, destaca Zi Reis.

De acordo com as artistas, a iniciativa, que acontece com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Contagem, surgiu de uma necessidade delas de encontrar espaços na cidade que acolhessem a pesquisa e a experimentação nas artes visuais.

“A residência artística será uma incubadora de novos trabalhos, possibilitando trocas entre as residentes e com o público”, escreveram em nota. Durante as quartas e quintas-feiras do período, elas estarão no parque desenvolvendo trabalhos com diversos materiais e em vários meios, criando pinturas, esculturas, vídeos e artes digitais, além de promoverem atividades abertas ao público, como oficinas e uma roda de conversa.

As três oficinas acontecerão no dia 14 de abril (domingo) e cada artista ficará responsável por uma. Zi Reis dará a oficina “Brincar e Criar”, convidando crianças de todas as idades, mães e famílias; Dayane Tropicaos dará a oficina de tintas naturais; e Fabi Santana dará a oficina de pintura de painel coletivo. Todas elas são livres para todo o público e não é necessário ter experiência na área de Artes Visuais.

Já a roda de conversa, com o tema “Sempre Estivemos Aqui: Dificuldades e Desafios das Mulheres nas Artes Visuais”, acontecerá na véspera do encerramento da residência, no dia 20 de abril (sábado). Terá como convidadas as artistas visuais Yanaki Herrera (nascida em Cusco, no Peru, atualmente em Belo Horizonte e cursando Artes Plásticas na UFMG), Clara Valente (mineira, natural de Belo Horizonte, formada em Artes Plásticas pela Escola Guignard e representada pela Galeria Quartoamado) e Massuelen Cristina (natural de Sabará, é artista e pesquisadora graduada em Psicologia pela FUMEC).

No mesmo dia, também acontecerá a exposição das obras e uma apresentação musical da cantora Dram. Confira a programação completa:

14/4 (domingo)

10h às 11h30 - Oficina Brincar e Criar, com Zi Reis

14h às 15h - Oficina de tintas naturais, com Dayane Tropicaos

15h às 16h - Oficina de pintura de painel coletivo, com Fabi Santana

20/4 (sábado)

13h às 17h - Exposição dos trabalhos criados durante a residência BRISA: Mulheres em Movimento

14h às 15h - Roda de conversa “Sempre Estivemos Aqui: Dificuldades e Desafios das Mulheres nas Artes Visuais”, com as convidadas Yanaki Herrera, Clara Valente e Massuelen Cristina

15h às 16h - Apresentação da cantora Dram

16h às 17h - DJ

Serviço

Residência artística BRISA: Mulheres em Movimento

Quando: Entre os dias 26/3 e 21/4, de terças-feiras aos domingos, das 8h às 17h

Onde: Parque Ecológico Eldorado (Rua Paineiras, 753 - Bairro Eldorado, Contagem)

Entrada gratuita

Mais informações: (31) 99899-5151 - Zi Reis