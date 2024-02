Além do campus Coração Eucarístico, o PUC Inclusiva também amplia as suas atividades para todos os demais campus conforme a demanda e necessidade



O programa de extensão PUC Inclusiva, da PUC Minas, ofertará neste ano cursos gratuitos voltados para pessoas com deficiência (PCDs) ou em processo de reabilitação. As inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (7/1), por meio de um formulário on-line.

Os cursos disponíveis no formato presencial serão: Macramê para Iniciantes, Macramê Avançado e Artesanato – bolsas recicláveis.

Além desses, serão oferecidos cursos remotos de Informática Básica, Informática Avançada, Google Office e Mídias Sociais para pessoa com deficiência visual. Esses cursos utilizam a NVDA, uma plataforma de leitura de tela.

O PUC Inclusiva, que está sob a coordenação da professora Nivânia Melo, tem como objetivo promover a capacitação de forma articulada com a rede local, municipal e regional de apoio à inclusão. Seus principais focos são: inserção no mercado de trabalho, emancipação e cidadania.

"Para a Proex PUC Minas, empoderar a pessoa com deficiência qualificando-a para o trabalho e pleno exercício da sua cidadania, tem sido a nossa missão principal. A inclusão no trabalho é um direito! Todos merecem oportunidades e, investir na capacitação, tem sido uma de nossas formas de participar dessa equiparação de oportunidades, dessa campanha do bem!", diz Nivânia.

Clique aqui para se inscrever.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.