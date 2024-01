A 7ª Caminhada pelas vidas trans acontece neste domingo (28/1). Organizada pelo Movimento Autônomo Trans de Belo Horizonte (MovAT), com apoio do poder público, de ONGs e aliados, a manifestação que marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans será realizada como um cortejo de Carnaval e vai reunir 13 blocos, comandados pelo estreante Bloco MovAT.

A concentração será às 14h na Praça Sete, em frente ao Cine Theatro Brasil Vallourec, com saída às 15h, em direção à Rua Aarão Reis, e previsão de chegada para as 18h.

Iniciada em 2017, a caminhada surgiu como atividade de encerramento da Semana da Visibilidade Trans de BH e, com o tempo, começou a assumir um formato carnavalesco.

O coletivo MovAt conta que o bloco político promove a afirmação da existência de pessoas trans na cena carnavalesca de BH. Com uma bateria composta por pessoas LGBTQIAPN+, o grupo celebra a existência de corpos trans. No repertório, nomes como Akin Zahin, Emy Roots, Lui Rodrigues e os Mascucetas se destacam.

Além dos cantores, o movimento conta com a participação de ativistas como Cristal Siuves, Gab Lamounier, JoMaka, Juhlia Santos, Nickary Aycker e outras personalidades da cena mineira.

Inclusão e acessibilidade

Para democratizar o acesso ao evento, as comunicações do coletivo no Instagram contam com legenda nos vídeos e descrição das imagens em texto alternativo em todas as publicações estáticas.

Intérpretes de libras também estarão no cortejo, bem como a disponibilidade de banheiros químicos acessíveis para cadeirantes em todo o percurso do desfile.

After da caminhada

O after da caminhada está previsto para as 18h. A festa de encerramento da programação da Semana da Visibilidade Trans será no Teatro Espanca, na Rua Aarão Reis, 542, Centro.

As atrações da confraternização, formada por pessoas trans, contam com DJs Pêlas, Preta Showme e Zaíra de Las Palozas, shows de Akin Zahin, Bahia, Lua Zanella, Roots, Surya e Xia Titia, além de uma ball de Vogue com a House of Dubeco, com entrada gratuita e programação até as 23h.

Serviço

7ª Caminhada pelas vidas trans de Belo Horizonte e RMBH

Data: 28/1/2024

Concentração: 14h

Local: Praça Sete (em frente ao Cine Theatro Brasil Vallourec)

Saída do cortejo: 15h, em direção à Rua Aarão Reis

After da Caminhada

Festa de encerramento com shows e DJs trans

Horário: 18h às 23h

Local: Teatro Espanca

Endereço: Rua Aarão Reis, 542, Centro



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata