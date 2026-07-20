O martelo da justiça é acionado para definir responsabilidades e direitos de moradores afetados por interdições de imóveis

O desabamento parcial de um prédio em Governador Valadares neste domingo (19/07), que resultou na evacuação de emergência do imóvel e de residências vizinhas, acende um alerta para milhares de moradores em situações de risco. Quando a estrutura de uma edificação é comprometida, a evacuação imediata é obrigatória, mas deixa para trás um rastro de incertezas sobre direitos, responsabilidades e os próximos passos a serem tomados.

Entender de quem é a responsabilidade legal e financeira, amparada pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, é o primeiro passo para garantir o amparo das famílias desabrigadas. A situação gera um forte abalo emocional e um prejuízo financeiro que precisa ser reparado, mas o caminho para essa solução exige informação e agilidade.

Leia Mais

Quem é o responsável pelos custos de moradia?

A responsabilidade pelos custos de uma nova moradia, como o aluguel, depende da causa do problema estrutural. Geralmente, recai sobre o condomínio, caso a interdição ocorra por falta de manutenção, ou sobre a construtora, se forem comprovadas falhas na construção. A determinação final, contudo, depende de uma perícia técnica que pode levar tempo para ser concluída.

Para inquilinos, a obrigação de garantir uma moradia segura é do proprietário do imóvel. Neste caso, o locador deve oferecer uma alternativa ou rescindir o contrato de aluguel sem a cobrança de multa, devolvendo eventuais valores pagos adiantados, como o depósito caução. Já os proprietários podem acionar judicialmente o condomínio ou a construtora para reaver todos os prejuízos.

O que fazer se o meu prédio for interditado?

Agir de forma organizada é fundamental para resguardar seus direitos e sua segurança. Se você se encontrar nesta situação de emergência, siga um passo a passo para minimizar os danos e iniciar o processo de responsabilização:

Siga as orientações da Defesa Civil: a prioridade máxima é a segurança. Desocupe o imóvel imediatamente e não retorne sem autorização expressa do órgão competente. Documente a situação: solicite uma cópia do auto de interdição ou notificação de evacuação emitida pela Defesa Civil. Fotografe e filme os danos visíveis no imóvel e em seus pertences. Comunique os responsáveis: notifique formalmente o síndico ou a administradora do condomínio. Se for inquilino, entre em contato com o proprietário ou a imobiliária responsável pelo contrato de locação. Busque assistência e orientação jurídica: procure a Defensoria Pública ou um advogado especialista para entender as particularidades do seu caso e ingressar com uma ação judicial para reparação de danos materiais e morais. Guarde todos os comprovantes: mantenha um registro detalhado de todas as despesas decorrentes da interdição, como gastos com hotel, aluguel temporário, alimentação e transporte.

Procure apoio da Assistência Social

Além das medidas legais, é fundamental buscar amparo junto aos órgãos públicos. Em casos de desabrigamento, a Secretaria de Assistência Social do seu município pode oferecer auxílio emergencial, como encaminhamento para abrigos temporários. No caso de Governador Valadares, por exemplo, as famílias evacuadas receberam acolhimento imediato da prefeitura.

Quais são os principais direitos dos moradores?

Independentemente de ser proprietário ou inquilino, o morador afetado por uma interdição tem direitos garantidos por lei. O conhecimento deles é a principal ferramenta para buscar a devida compensação pelos transtornos e perdas financeiras.

Moradia custeada pelo responsável: direito a ter os custos de um novo aluguel ou hospedagem pagos pelo condomínio ou construtora até que a situação do imóvel seja resolvida.

Indenização por danos materiais: ressarcimento por todos os prejuízos financeiros diretos, incluindo gastos com a mudança, perda de móveis e objetos pessoais, além dos custos com a nova moradia.

Reparação por danos morais: compensação financeira pelo abalo psicológico, estresse e angústia causados pela perda súbita do lar e pela situação de insegurança.

Rescisão de contrato sem multa: para inquilinos, o direito de encerrar o contrato de aluguel imediatamente, sem arcar com qualquer penalidade.

É importante ressaltar que as orientações são gerais. Cada caso possui particularidades e deve ser analisado individualmente por um advogado especializado para garantir a correta defesa dos seus direitos. Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.