Seu imóvel foi atingido por um acidente? Guia sobre indenização

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A queda de um avião sobre um prédio residencial em Belo Horizonte, em maio deste ano, acendeu um alerta para moradores de todo o país: o que fazer quando seu imóvel é atingido por um acidente? A mobilização dos residentes afetados para buscar indenização ilustra um caminho que, embora complexo, é garantido por lei para quem sofre danos materiais e morais.

Quando um evento inesperado causa prejuízos à sua propriedade, seja por uma batida de carro no muro, um objeto que cai de uma obra vizinha ou um incidente aéreo, o primeiro passo é garantir a segurança de todos. Logo em seguida, a prioridade é documentar a situação para proteger seus direitos e facilitar o processo de reparação.

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O que fazer logo após o acidente?

Agir de forma organizada desde o início é fundamental para construir um caso sólido e garantir que a compensação seja justa. Antes de iniciar qualquer limpeza ou reparo, siga estas etapas cruciais:

Documente tudo: fotografe e filme todos os danos de vários ângulos. Registre detalhes dos estragos tanto na estrutura do imóvel quanto em bens pessoais, como móveis e eletrodomésticos.

Registre um Boletim de Ocorrência: procure a autoridade policial competente para fazer um registro formal do incidente. Esse documento é uma prova essencial sobre o que, quando e como aconteceu.

Notifique os responsáveis: se possível, identifique e informe formalmente a pessoa ou empresa que causou o acidente. Essa comunicação pode ser feita por e-mail ou carta registrada.

Faça orçamentos: solicite orçamentos detalhados para os reparos necessários de pelo menos três empresas diferentes. Guarde todos os comprovantes.

Como buscar a indenização

A responsabilidade pela reparação é de quem causou o dano. A legislação brasileira prevê que a vítima seja ressarcida integralmente pelos prejuízos. O caminho para receber a indenização pode ser amigável ou, se necessário, judicial.

A primeira tentativa deve ser a negociação extrajudicial. Com os documentos em mãos, você ou seu representante legal pode contatar o responsável ou sua seguradora para chegar a um acordo. Em casos que envolvem grandes empresas, como acidentes aéreos, seguros específicos podem ser acionados para agilizar o processo. Muitas vezes, essa é a forma mais rápida de resolver a questão.

Caso o acordo não aconteça, a solução é ingressar com uma ação judicial. No processo, é possível solicitar a reparação por danos materiais, que cobrem os custos de conserto e a reposição de bens. Também podem ser incluídos os lucros cessantes, caso o dano tenha impedido a continuidade de uma atividade que gerava renda, como o aluguel do imóvel.

Além disso, existe o direito à indenização por danos morais. O transtorno, o estresse e o abalo psicológico causados pelo acidente são passíveis de compensação financeira. Buscar orientação jurídica especializada é fundamental para avaliar o caso e garantir que todos os seus direitos sejam devidamente pleiteados e defendidos, observando os prazos legais para entrar com a ação, que costuma ser de três anos para reparação de danos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.