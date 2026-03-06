Obra sem engenheiro: o que diz a lei e quais os riscos para a segurança

O recente desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte acendeu um alerta para um problema comum no Brasil: a realização de obras e reformas sem o acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto. Investigações preliminares avaliam se intervenções na estrutura podem ter contribuído para a tragédia, levantando questões sobre a responsabilidade legal e os perigos envolvidos, mesmo em estabelecimentos que, como este, possuíam alvará de funcionamento regular.

A legislação brasileira é clara. Qualquer obra que altere estruturalmente um imóvel, como a remoção de paredes, construção de novos cômodos ou mudanças em lajes, exige a supervisão de um profissional habilitado. Essa exigência é formalizada pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por engenheiros, ou pelo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no caso de arquitetos.

Esses documentos comprovam que há um especialista responsável pelo projeto e sua execução. Sem eles, a obra é considerada irregular. A fiscalização cabe às prefeituras, mas muitas vezes a prática passa despercebida até que um acidente aconteça, expondo todos os envolvidos a graves consequências.

Quais os riscos de uma obra irregular?

O perigo mais evidente é o colapso estrutural, que pode causar ferimentos graves e mortes, como no caso de Belo Horizonte. Uma parede removida de forma errada ou uma sobrecarga na laje sem o devido reforço pode comprometer a estabilidade de todo o edifício.

Além da segurança, há consequências legais. O proprietário pode ser multado pela prefeitura e ter a obra embargada, ou seja, paralisada compulsoriamente. Em situações de acidente, a ausência de um responsável técnico pode levar à responsabilização civil e criminal do dono do imóvel.

Há também o prejuízo financeiro. Uma reforma mal planejada resulta em desperdício de materiais e custos extras para corrigir erros que poderiam ser evitados com um bom projeto. A longo prazo, problemas como infiltrações, rachaduras e falhas elétricas podem desvalorizar o imóvel.

Como garantir a segurança da reforma?

Contrate um profissional: busque por um engenheiro ou arquiteto com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Exija a ART ou RRT: este documento é a garantia de que o profissional assume a responsabilidade técnica pela obra perante a lei e a sociedade.

Siga o projeto: não faça alterações estruturais por conta própria ou aceite sugestões de trabalhadores não qualificados que contrariem o plano técnico.

Use materiais de qualidade: economizar em itens básicos de construção pode comprometer a segurança de toda a estrutura a longo prazo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.