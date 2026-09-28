Como fazer peixe frito sequinho e crocante para a sua semana

Receitas rápidas podem facilitar a rotina na cozinha durante a semana. O peixe frito é uma opção simples para o almoço ou jantar, preparado em poucos minutos com ingredientes fáceis de encontrar.

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Filés de tilápia, merluza ou outro peixe podem ser usados no preparo. Com uma camada leve de farinha, o resultado fica dourado por fora e macio por dentro.

Ingredientes

500 g de filé de peixe, como tilápia ou merluza

1 limão

2 dentes de alho amassados

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de fubá

óleo para fritar

cheiro-verde a gosto

Como preparar

Comece secando bem os filés de peixe com papel-toalha. Esse passo ajuda a evitar o excesso de água durante a fritura.

Tempere os filés com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para que o tempero cubra todos os pedaços e deixe descansar por cerca de 10 minutos.

Enquanto isso, misture a farinha de trigo com o fubá em um prato. Passe cada filé pela mistura, cobrindo os dois lados, e retire o excesso de farinha antes de fritar.

Aqueça uma quantidade suficiente de óleo em uma frigideira. Quando estiver quente, coloque os filés com cuidado, sem sobrecarregar a panela.

Frite por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, dependendo da espessura do peixe, até que estejam dourados. Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.

Finalize com cheiro-verde e sirva ainda quente.

O que servir com peixe frito?

O peixe combina com acompanhamentos simples para o dia a dia, como arroz branco, feijão, salada, batata frita ou purê de batatas.

Uma opção rápida é preparar também um molho de limão. Para isso, misture suco de limão, azeite, cheiro-verde, sal e pimenta e sirva à parte.

Dica para deixar o peixe crocante

O principal segredo é secar bem os filés antes de temperar e empanar. O excesso de água pode fazer a farinha se desprender durante a fritura.

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Também é importante esperar o óleo aquecer antes de colocar o peixe na frigideira. Assim, a camada externa doura rapidamente sem deixar o filé encharcado.