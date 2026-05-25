3 receitas fáceis e rápidas com tilápia para fazer no dia a dia

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Procurando uma refeição rápida, leve e cheia de sabor? A tilápia é a solução perfeita para a correria do dia a dia. Com uma carne suave que absorve bem os temperos, este peixe se tornou um dos favoritos na mesa dos brasileiros por sua versatilidade e facilidade de preparo. Seja grelhada, assada ou ao molho, ela garante um prato nutritivo sem complicação.

Para ajudar você a variar o cardápio, separamos três receitas práticas que transformam o simples filé de tilápia em uma refeição completa e deliciosa. Todas as opções levam poucos ingredientes e são ideais para o almoço ou jantar durante a semana.

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Tilápia grelhada com limão e ervas

Um clássico que nunca falha, ideal para quem busca um prato leve e saudável. Tempo de preparo: Cerca de 20 minutos.

Ingredientes: quatro filés de tilápia, suco de um limão, sal e pimenta-do-reino a gosto, duas colheres de sopa de azeite e ervas frescas picadas (salsinha, coentro ou alecrim).

Tempere os filés de tilápia com o suco de limão, sal, pimenta e as ervas frescas. Deixe marinar por cerca de 10 minutos para absorver o sabor. Aqueça uma frigideira antiaderente ou um grill com um fio de azeite em fogo médio-alto. Coloque os filés na frigideira e grelhe por aproximadamente três a quatro minutos de cada lado, até que fiquem dourados e cozidos por dentro.

Dica para o ponto perfeito

Para saber se o peixe está pronto, espete um garfo na parte mais grossa do filé. Se a carne se desfiar com facilidade e estiver opaca por dentro, pode servir.

Sugestões de acompanhamento

Fica ótimo com uma salada fresca, legumes no vapor, purê de mandioquinha ou arroz com brócolis.

Filé de tilápia assado com batatas

Esta receita é a definição de praticidade, pois o peixe e o acompanhamento assam juntos na mesma travessa. Tempo de preparo: Cerca de 45 minutos.

Ingredientes: quatro filés de tilápia, três batatas médias cortadas em rodelas finas, uma cebola em rodelas, dois tomates em rodelas, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto.

Preaqueça o forno a 200°C. Em uma travessa, faça uma camada com as rodelas de batata, cebola e tomate. Regue com azeite e tempere com sal e pimenta. Leve a travessa ao forno por cerca de 20 minutos, ou até que as batatas comecem a ficar macias. Enquanto isso, tempere os filés de tilápia com sal e pimenta. Retire a travessa do forno, coloque os filés sobre os legumes, salpique orégano e regue com mais um pouco de azeite. Volte ao forno por mais 15 a 20 minutos, ou até o peixe estar cozido e dourado.

Dica para o ponto perfeito

O peixe estará no ponto quando sua carne estiver opaca e se soltando em lascas facilmente ao toque de um garfo.

Sugestões de acompanhamento

Este prato já é uma refeição completa, mas uma salada de folhas verdes com molho cítrico pode trazer um frescor extra.

Tilápia cremosa de frigideira

Para quem gosta de um prato com molho, esta opção é rápida, surpreendente e usa uma única panela. Tempo de preparo: Cerca de 20 minutos.

Ingredientes: quatro filés de tilápia, sal e pimenta-do-reino a gosto, uma colher de sopa de manteiga, meia cebola picada, uma caixa de creme de leite e suco de meio limão.

Tempere os filés de tilápia com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio e doure os filés dos dois lados. Retire o peixe e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola picada até ficar transparente. Adicione o creme de leite e o suco de limão, mexendo bem até formar um molho homogêneo. Ajuste o sal, se necessário. Volte os filés de tilápia para a frigideira, cubra-os com o molho e cozinhe por mais dois minutos, apenas para aquecer e incorporar os sabores.

Dica para o ponto perfeito

Evite cozinhar demais o peixe no molho para que ele não desmanche. O calor residual do molho é suficiente para mantê-lo aquecido e suculento.

Sugestões de acompanhamento

Sirva com arroz branco para absorver o molho cremoso e batata palha para adicionar uma textura crocante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.